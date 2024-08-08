Беленюк здобув бронзу на Олімпіаді-2024 та йде зі спорту

Жан Беленюк отримав бронзу на Олімпійських Іграх
Український спортсмен Жан Беленюк у четвер, 8 серпня, став бронзовим призером Олімпійських ігор-2024. Він здобув нагороду у греко-римській боротьбі.
Про це пишуть Новини.LIVE.
Жан Беленюк здобув бронзову медаль
Жан Беленюк став призером в Олімпіаді-2024 у греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 87 кг. Українець здобув бронзову медаль на змаганнях, здолавши суперника з Польщі Аркадіуша Кулинича з рахунком 3:1.
Як відомо, для українського спортсмена це вже третя медаль Олімпіади: у 2016 в Ріо-де-Жанейро він отримав "срібло", а у 2021 в Японії — "золото".
Після перемоги Беленюк зняв борцівки, що означає завершення спортивної кар'єри.
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