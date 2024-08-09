Олимпиада-2024 — президент НОК не поздравил Беленюка с бронзовой медалью

Беленюк прокомментировал, что президент НОК не поздравил его с бронзой на Олимпиаде
Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк получил бронзовую медаль на Олимпиаде-2024. Однако президент Национального олимпийского комитета Украины (НОК) Вадим Гутцайт не поздравил спортсмена.
Об этом сообщило издание Tribuna.com в пятницу, 9 августа.
Реакция Беленюка
Президент НОК Украины Вадим Гутцайт не поздравил украинского борца греко-римского стиля Жана Беленюка с бронзой на Олимпиаде-2024. Известно, что призер ранее выдвигался на выборы президента НОК и проиграл Гутцайту.
На вопрос журналистов, почему Гутцайт поздравил олимпийца Парвиза Насибова с серебром, а Беленюка нет, тот ответил, что не знает с чем это может быть связано.
"Мне нечего ответить на этот вопрос. Мне все равно, кто там и кого поздравил. Это его решение, его социальные сети. Не знаю, с чем это связано, но для меня это не какая-то трагедия", — сказал Беленюк.
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