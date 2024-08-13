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Украина снова удивила мир — министр молодежи и спорта сделал заявление по результатам Олимпиады-2024

13 августа 2024 01:23
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Олимпиада-2024 — Украина вновь удивила мир
Глава министерства молодежи и спорта Матвей Бедный. Фото: Министерство молодежи и спорта
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Глава Министерства молодежи и спорта Матвей Бедный заявил, что на Олимпийских играх 2024 года Украине снова удалось удивить весь мир. Он удовлетворен результатами наших спортсменов.

Об этом министр сказал в комментарии Новини.LIVE.

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Какие аргументы привел Бедный

"Абсолютно доволен. Во-первых, не могу не начать с благодарности нашим Силам обороны, которые вообще сделали это все возможным. И сегодняшнее мероприятие, и возможность для наших спортсменов готовиться и участвовать в Олимпиаде. Тот результат, который есть сегодня, опять же таки Украине снова удалось удивить мир", — сказал Бедный.

Он отметил, что сегодня украинским спортсменам приходится готовиться к соревнованиям в условиях, когда тренировки прерываются атаками на мирные города и когда близкие люди гибнут под обстрелами.

"Вообще сложно переоценить всю ту сложность, с которой сталкиваются сегодня наши спортсмены и наша страна в целом. Поэтому я вполне доволен этим результатом, который даже с учетом военного фактора является лучшим за последние 12 лет", — подчеркнул глава Министерства молодежи и спорта.

По словам Бедного, Украина понимает, что нужно делать, чтобы улучшать условия для спортсменов.

Кроме того, делегации удалось достучаться в мир и заявить об Украине через проект Volia Spase. В частности, презентовать наше государство как состоятельную страну с интересной глубокой культурой, но находящуюся в очень сложном состоянии из-за военного преступления России.

"И также презентовали истории наших спортсменов, которые не подвели и очень хорошо выступили", — резюмировал Бедный.

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