Олимпиада-2024 — Україна здивувала весь світ

Україна знову здивувала світ — міністр молоді та спорту зробив заяву за результатами Олімпіади-2024
Очільник Міністерства молоді та спорту Матвій Бідний заявив, що на Олімпійський іграх 2024 року Україні знову вдалося здивувати світ. Він задоволений результатами наших спортсменів.
Про це міністр сказал у коментарі Новини.LIVE.
Які аргументи привів Бідний
"Абсолютно задоволений. По-перше, не можу не почати з подяки нашим Силам оборони, які взагалі зробили це все можливим. І сьогоднішній захід, і можливість для наших спортсменів готуватися і брати участь в Олімпіаді. Той результат, який є сьогодні, знову ж таки, Україні знову вдалося здивувати світ", — сказав Бідний.
Він зазначив, що сьогодні українським спортсменам доводиться готуватися до змагань в умовах, коли тренування перериваються атаками на мирні міста, і коли близькі люди гинуть під обстрілами.
"Взагалі складно переоцінити всю ту складність, х якою зіштовхуються сьогодні наші спортсмени і наша країна загалом. Тому я цілком задоволений цим результатом, який навіть з врахуванням військового фактору є найкращим за останні 12 років", — наголосив голова Міністерства молоді та спорту.
За словами Бідного, Україна розуміє, що потрібно робити для щоб покращувати умови для спортсменів.
Крім того, делегації вдалося достукатися до світу і заявити про Україну через проєкт Volia Spase. Зокрема, презентувати нашу державу, як спроможну країну з цікавою глибокою культурою, але яка перебуває в дуже складному стані через військовий злочин Росії.
"І також презентували історії наших спортсменів, які не підвели і дуже гарно виступили", — резюмував Бідний.
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