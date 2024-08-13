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Україна знову здивувала світ — міністр молоді та спорту зробив заяву за результатами Олімпіади-2024

13 серпня 2024 01:23
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Олимпиада-2024 — Україна здивувала весь світ
Очільник міністерства молоді та спорту Матвій Бідний. Фото: Міністерство молоді та спорту
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Очільник Міністерства молоді та спорту Матвій Бідний заявив, що на Олімпійський іграх 2024 року Україні знову вдалося здивувати світ. Він задоволений результатами наших спортсменів.

Про це міністр сказал у коментарі Новини.LIVE.

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Які аргументи привів Бідний

"Абсолютно задоволений. По-перше, не можу не почати з подяки нашим Силам оборони, які взагалі зробили це все можливим. І сьогоднішній захід, і можливість для наших спортсменів готуватися і брати участь в Олімпіаді. Той результат, який є сьогодні, знову ж таки, Україні знову вдалося здивувати світ", — сказав Бідний.

Він зазначив, що сьогодні українським спортсменам доводиться готуватися до змагань в умовах, коли тренування перериваються атаками на мирні міста, і коли близькі люди гинуть під обстрілами.

"Взагалі складно переоцінити всю ту складність, х якою зіштовхуються сьогодні наші спортсмени і наша країна загалом. Тому я цілком задоволений цим результатом, який навіть з врахуванням військового фактору є найкращим за останні 12 років", — наголосив голова Міністерства молоді та спорту.

За словами Бідного, Україна розуміє, що потрібно робити для щоб покращувати умови для спортсменів.

Крім того, делегації вдалося достукатися до світу і заявити про Україну через проєкт Volia Spase. Зокрема, презентувати нашу державу, як спроможну країну з цікавою глибокою культурою, але яка перебуває в дуже складному стані через військовий злочин Росії.

"І також презентували історії наших спортсменів, які не підвели і дуже гарно виступили", — резюмував Бідний.

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