Беленюк відмовився потиснути руку Гутцайту після повернення з Олімпіади

Жан Беленюк. Фото: Новини.LIVE

У Києві 13 серпня зустріли частину українських медалістів Олімпійських ігор в Парижі. Додому повернулися срібні медалісти Парвіз Насібов, Людмила Лузан та Анастасія Рибачок, Ірина Коляденко й бронзовий медаліст Жан Беленюк.

Під час зустрічі з главою НОК Вадимом Гутцайтом Беленюк не потиснув йому руку, передає портал Новини.LIVE.

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Під час входу в зал залізничного вокзалу Насібов потиснув руку Гутцайту та виконувачу обов’язки міністра молоді та спорту Матвію Бідному. За ним йшов Беленюк, який потиснув руку лише Бідному.

Між Беленюком та главою НОК конфлікт, який вже триває кілька років. Причиною стала критика Гутцайта, який на той момент був міністром молоді та спорту, з боку Жана, який також є народним депутатом.

Через конфлікт Беленюк став єдиним українським медалістом, якого глава НОК не привітав з виграною медаллю Олімпіади.

Беленюк заявив, що його не здивувало рішення Гутцайта і підтвердив, що вони не спілкуються один з одним.

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