Коженкова призналась, почему не завоевала медаль на Олимпиаде-2024

Анастасия Коженкова на Олимпиаде-2024. Фото: instagram.com/kozhenkova.anastasiya/

Спортсменка из Днепра Анастасия Коженкова вернулась домой после Олимпиады-2024. В Париже гребчиха могла завоевать бронзовую медаль на дистанции 2000 метров, но украинки проиграли конкуренцию на самом финише.

Коженкова поделилась впечатлениями от ОИ-2024 и объяснила, почему не смогла завоевать медаль на своих последних Играх, сообщает портал Новини.LIVE.

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Олимпийская чемпионка Лондона-2012 Анастасия Коженкова выступила на Играх в Париже в составе экипажа с Евгенией Довгодько, Екатериной Дудченко и Дарьей Верхогляд. В финале на дистанции 2000 метров украинки почти до финиша шли на 3 месте, но затем пропустили вперед соперниц и завершили заплыв пятыми.

Евгения Довгодько, Екатериа Дудченко, Дарья Верхогляд и Анастасия Коженкова. Фото: instagram.com/kozhenkova.anastasiya/

Причина поражения на финише

Коженкова не может забыть заплыв, который едва не стал для нее "бронзовым". Спортсменка заявила, что украинский экипаж до сих пор не может понять, почему это произошло. За 500 метров до финиша силы будто в один момент их покинули, в итоге экипаж почти остановился.

Анастасия Коженкова отвечает на вопросы. Фото: Новини.LIVE

Накануне организаторы турнира не позволили экипажам провести вечернюю тренировку, которая важна для спортсменок. Однако вряд ли только это стало причиной, из-за которой украинки не взошли на пьедестал.

Чем Коженковой запомнилась Олимпиада-2024

Спортсменка призналась, что после заплыва позволила себе несколько дней отдыха в Париже. Она впервые познакомилась с особенностями местной кухни, в частности, попробовала блюдо из лягушек.

А вот столовая в Олимпийской деревне могла оказаться лучше. Организаторы не предусмотрели некоторые моменты, которые доставили неудобства спортсменам. Участники ОИ-2024 проводили немало времени в очереди за едой. Кожевникова рассказала, что лучше всего кормили на Олимпиаде в Токио.

Зато атмосфера в Париже была на высоком уровне. Спортсмены общались, поддерживали друг друга, поздравляли с победами и утешали после поражений.

Анастасия Коженкова пока не собирается завершать карьеру, однако Олимпиада в Париже может стать последней для спортсменки из Днепра.

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