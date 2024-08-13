Французский Страсбург покупает для усиления атаки Месси за 1,5 млн евро

Матч "Страсбург" — "ПСЖ". Фото: foot-national.com

В чемпионате Франции "Страсбург" решил усилиться перед новым сезоном. Поэтому на усиление атаки они покупают Месси.

При этом речь идет не о Лионеле Месси, сообщил итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

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Клуб Лиги 1 покупает Месси

По информации от Романо, "Страсбург" покупает 17-летнего вингера "Дижона" Райана Месси.

Французскому клубу Месси обойдется в 1,5 млн евро. При этом "Дижон" может получить бонусы, детали по которым не разглашаются.

Известно, что 13 августа Месси удачно прошел медосмотр, а 14 августа с ним подпишут контракт на до лета 2027 года.

Ранее Месси играл в основном на молодежном уровне. За взрослую команду "Дижона" у футболиста четыре матча и один гол.

В прошлом сезоне в Лиге 1 "Страсбург" занял 13-е место в турнирной таблице.

"Дижон" в прошлом сезоне в третьей лиге Франции стал четвертым.

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