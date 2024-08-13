Французький Страсбург" купує для посилення атаки Мессі за 1,5 млн євро

Матч "Страсбург" — "ПСЖ". Фото: foot-national.com

У чемпіонаті Франції "Страсбург" вирішив підсилитися перед новим сезоном. Тому на підсилення атаки вони купують Мессі.

При цьому мова йде не про Ліонеля Мессі, повідомив італійський інсайдер Фабріціо Романо.

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Клуб Ліги 1 купує Мессі

За інформацією від Романо, "Страсбург" купує 17-річного вінгера "Діжона" Райана Мессі.

Французькому клубу Мессі обійдеться в 1,5 млн євро. При цьому "Діжон" може отримати бонуси, деталі щодо які не розголошуються.

Наразі відомо, що 13 серпня Мессі вдало пройшов медогляд, а 14-го серпня з ним підпишуть контракт на до літа 2027 року.

Раніше Мессі грав в основному на молодіжному рівні. За дорослу команду "Діжона" у футболіста чотири матчі та один гол.

Минулого сезону в Лізі 1 "Страсбург" посів 13-те місце в турнірній таблиці.

"Діжон" минулого сезону в третій лізі Франції став четвертим.

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