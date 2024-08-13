Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Мессі перейде у відомий клуб всього за 1,5 млн євро arrow

Мессі перейде у відомий клуб всього за 1,5 млн євро

13 серпня 2024 18:58
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Французький Страсбург" купує для посилення атаки Мессі за 1,5 млн євро
Матч "Страсбург" — "ПСЖ". Фото: foot-national.com
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

У чемпіонаті Франції "Страсбург" вирішив підсилитися перед новим сезоном. Тому на підсилення атаки вони купують Мессі.

При цьому мова йде не про Ліонеля Мессі, повідомив італійський інсайдер Фабріціо Романо.

Читайте також:
Райан Месси
Райан Мессі перейде в "Страсбург". Фото: "Діжон"

Клуб Ліги 1 купує Мессі

За інформацією від Романо, "Страсбург" купує 17-річного вінгера "Діжона" Райана Мессі.

Французькому клубу Мессі обійдеться в 1,5 млн євро. При цьому "Діжон" може отримати бонуси, деталі щодо які не розголошуються.

Наразі відомо, що 13 серпня Мессі вдало пройшов медогляд, а 14-го серпня з ним підпишуть контракт на до літа 2027 року.

Раніше Мессі грав в основному на молодіжному рівні. За дорослу команду "Діжона" у футболіста чотири матчі та один гол.

Минулого сезону в Лізі 1 "Страсбург&quot; посів 13-те місце в турнірній таблиці.

"Діжон" минулого сезону в третій лізі Франції став четвертим.

Нагадаємо, Циганков готується піти з "Жирони" — клуб може продати українця.

Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство. 

Україна знову здивувала світ за результатами Олімпіади-2024. 

Коляденко відверто розповіла про українських вболівальників на Олімпіаді-2024. 

У гімнастки зі США відібрали медаль після завершення Олімпіади-2024. 

Леброн Джеймс назвав баскетболіста, який його надихає.

Франція футбол Французька Ліга 1 Футбол трансфери

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:13 У Німеччині затримали українця, який підозрюється у вбивстві співгромадянина

18:58 На Прикарпатті затримали освітянина-хабарника, який хотів зробити ухилянта студентом

18:57 Деякі категорії жителів Одещини отримають допомогу перед опалювальним сезоном

Новина з відео

18:43 Які рапорти краще не подавати через Армія+ — юрист назвав три документи

18:39 Військовий аналітик спрогнозував, як довго Україна може утримувати території Курської області РФ

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

18:36 Аналітики пояснили, чому мобілізують "обмежено придатних" віком до 25 років

18:34 Нардеп-військовий пояснив, яку площу зайняли ЗСУ на початку операції в Курській області

18:34 В Україну намагались імпортувати російські автозапчастини — митники передали конфіскат "Азову"

18:26 Тренер збірної України пішов у відставку — що відомо

18:19 Чим довше діти у депортації, тим важче їх повернути, — Верещук на брифінгу в Одесі

19:13 У Німеччині затримали українця, який підозрюється у вбивстві співгромадянина

18:58 На Прикарпатті затримали освітянина-хабарника, який хотів зробити ухилянта студентом

18:57 Деякі категорії жителів Одещини отримають допомогу перед опалювальним сезоном

Новина з відео

18:43 Які рапорти краще не подавати через Армія+ — юрист назвав три документи

18:39 Військовий аналітик спрогнозував, як довго Україна може утримувати території Курської області РФ

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

18:36 Аналітики пояснили, чому мобілізують "обмежено придатних" віком до 25 років

18:34 Нардеп-військовий пояснив, яку площу зайняли ЗСУ на початку операції в Курській області

18:34 В Україну намагались імпортувати російські автозапчастини — митники передали конфіскат "Азову"

18:26 Тренер збірної України пішов у відставку — що відомо

18:19 Чим довше діти у депортації, тим важче їх повернути, — Верещук на брифінгу в Одесі

Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

10 серпня 2024
Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

18:02 Військовий заявив, що ворог намагається прорвати українську оборону на Донеччині

Text

17:48 Кого звинувачує Путін у прориві кордону та чому Британія заборонила бити по РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

14:39 На Курщині ЗСУ взяли у полон елітних військових, яких Росія захоче якнайшвидше обміняти — нардеп

Text

13:00 Росія готує помсту за Курщину та як можуть змінити мобілізаційний вік — ефір День.LIVE

Text

09:55 Братчук пояснив, як події в Курську вплинули на ситуацію на Покровському напрямку

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

08:00 Заява Банкової про Курськ та корупція у Міненерго — ефір Ранок.LIVE

Text

01:40 Ляшко розповів про підсумки першого засідання Ради з відновлення "Охматдиту"

12 серпня 2024
Text

21:48 Ляшко назвав строки відновлення Охматдиту та пояснив відповідальність по витратах бюджету

Text

17:53 Незаконний перетин кордону — у ДПСУ відповіли, чи зросла кількість спроб

Text

17:50 Розширення плацдарму в Курській області та пожежа на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження