Французький Страсбург" купує для посилення атаки Мессі за 1,5 млн євро

Мессі перейде у відомий клуб всього за 1,5 млн євро
У чемпіонаті Франції "Страсбург" вирішив підсилитися перед новим сезоном. Тому на підсилення атаки вони купують Мессі.
При цьому мова йде не про Ліонеля Мессі, повідомив італійський інсайдер Фабріціо Романо.
Клуб Ліги 1 купує Мессі
За інформацією від Романо, "Страсбург" купує 17-річного вінгера "Діжона" Райана Мессі.
Французькому клубу Мессі обійдеться в 1,5 млн євро. При цьому "Діжон" може отримати бонуси, деталі щодо які не розголошуються.
Наразі відомо, що 13 серпня Мессі вдало пройшов медогляд, а 14-го серпня з ним підпишуть контракт на до літа 2027 року.
Раніше Мессі грав в основному на молодіжному рівні. За дорослу команду "Діжона" у футболіста чотири матчі та один гол.
Минулого сезону в Лізі 1 "Страсбург" посів 13-те місце в турнірній таблиці.
"Діжон" минулого сезону в третій лізі Франції став четвертим.
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