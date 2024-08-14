Олимпийскую чемпионку Ирину Геращенко часто путают с ее тезкой депутатом

Олимпийскую чемпионку Ирину Геращенко часто путают с ее тезкой-политиком — сеть взорвалась мемами
Олимпийскую чемпионку по прыжкам в высоту Ирину Геращенко начали путать с ее тезкой народным депутатом. Женщины встретились и сделали общий снимок.
Об этом сообщила нардеп Ирина Геращенко в среду, 14 августа.
Встреча двух Ирин Геращенко
"Мы говорили о замечательном исходе нашей Олимпийской сборной, которая, при всех обстоятельствах, показала огромную волю к победе и подарила всем нам столь важные сегодня положительные эмоции", — поделилась Геращенко деталями разговора.
Спортсменка рассказала, что команды из постсоветского пространства перенимают опыт украинской сборной, начиная использовать свои национальные языки.
"Ирина — прекрасная! Патриотическая, умная, остроумная, мудрая и искренняя. Безмерно горжусь нашей олимпийской сборной. И нашей молодежью. Мы, Ирины Геращенко, благодарим ВСУ за каждый наш день!" — заявила нардеп.
Соцсети взорвались мемами
Один из них опубликовала сама нардеп Ирина Геращенко.
Также мем выставил и шоумен Анатолий Анатолич.
Волну поддержали комментаторы на странице Ирины Геращенко.
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