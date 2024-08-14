Іман Хеліф подала в суд через кіберцькування в соцмережі X

Боксерка з Алжиру Іман Хеліф. Фото: REUTERS

Алжирська олімпійська чемпіонка з боксу Іман Хеліф подала судовий позов проти соціальної мережі X. Причиною цього стали цькування спортсменки щодо її гендерної приналежності.

Про це пише Variety.

Читайте також:

Іман Хеліф подала в суд на X

Як заявила Хеліф, вона зіткнулася з кіберпереслідуванням після гендерного скандалу на Олімпійських іграх 2024. Позов щодо відповідних порушень був направлений до Центру з боротьби з розпалюванням ненависті в інтернеті при прокуратурі Парижу.

У документі серед усіх фігурують письменниця Джоан Роулінг та власник соцмережі X Ілон Маск. Однак через те, що позов подали проти авторів публікацій, а не проти самої платформи, — конкретних відповідачів у ньому немає. Водночас законодавство Франції дозволяє вести розслідування проти всіх людей, які брали участь у цькуванні: це стосується й анонімних користувачів.

За словами адвоката Набіль Буді, перед судом може постати кандидат в президенти США Дональд Трамп, оскільки він написав твіт про Хеліф: "Я буду тримати чоловіків якнайдалі від жіночого спорту".

Також допис зробила й письменниця Джоан Роулінг: вона опублікувала фото бою Хеліф з італійкою Каріні. У ньому вона зазначила, що алжирка "чоловік, який насолоджується стражданням жінки, яку він щойно вдарив по голові".

А американська плавчиня Райлі Гейнс заявила, що "чоловікам не місце в жіночому спорті" — твітом поділився Ілон Маск та додав "Абсолютно точно".

Нагадаємо, Трубін отримав запрошення від одного з найпопулярніших клубів світу — готується трансфер.

На Шапаренка чекають в Іспанії — гравець може піти з "Динамо".

Мессі перейде у відомий клуб всього за 1,5 млн євро.

Циганков готується піти з "Жирони" — клуб може продати українця.

Коляденко відверто розповіла про українських вболівальників на Олімпіаді-2024.