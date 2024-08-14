Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Алжирська боксерка Іман Хеліф подала позов через цькування у соцмережах — деталі arrow

Алжирська боксерка Іман Хеліф подала позов через цькування у соцмережах — деталі

14 серпня 2024 18:08
Євгенія Брюховецька - редактор
Іман Хеліф подала в суд через кіберцькування в соцмережі X
Боксерка з Алжиру Іман Хеліф. Фото: REUTERS
Євгенія Брюховецька - редактор

Алжирська олімпійська чемпіонка з боксу Іман Хеліф подала судовий позов проти соціальної мережі X. Причиною цього стали цькування спортсменки щодо її гендерної приналежності.

Про це пише Variety.

Читайте також:

Іман Хеліф подала в суд на X

Як заявила Хеліф, вона зіткнулася з кіберпереслідуванням після гендерного скандалу на Олімпійських іграх 2024. Позов щодо відповідних порушень був направлений до Центру з боротьби з розпалюванням ненависті в інтернеті при прокуратурі Парижу.

У документі серед усіх фігурують письменниця Джоан Роулінг та власник соцмережі X Ілон Маск. Однак через те, що позов подали проти авторів публікацій, а не проти самої платформи, — конкретних відповідачів у ньому немає. Водночас законодавство Франції дозволяє вести розслідування проти всіх людей, які брали участь у цькуванні: це стосується й анонімних користувачів.

За словами адвоката Набіль Буді, перед судом може постати кандидат в президенти США Дональд Трамп, оскільки він написав твіт про Хеліф: "Я буду тримати чоловіків якнайдалі від жіночого спорту".

Також допис зробила й письменниця Джоан Роулінг: вона опублікувала фото бою Хеліф з італійкою Каріні. У ньому вона зазначила, що алжирка "чоловік, який насолоджується стражданням жінки, яку він щойно вдарив по голові".

А американська плавчиня Райлі Гейнс заявила, що "чоловікам не місце в жіночому спорті" — твітом поділився Ілон Маск та додав "Абсолютно точно".

Нагадаємо, Трубін отримав запрошення від одного з найпопулярніших клубів світу — готується трансфер. 

На Шапаренка чекають в Іспанії — гравець може піти з "Динамо". 

Мессі перейде у відомий клуб всього за 1,5 млн євро. 

Циганков готується піти з "Жирони" — клуб може продати українця.

Коляденко відверто розповіла про українських вболівальників на Олімпіаді-2024. 

спорт Олімпійські ігри Олімпіада-2024 позов спортсмени Париж-2024

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:18 У Швейцарії в озері на глибині 35 метрів знайшли тіло вбитої українки

Text

17:50 Експерт пояснив, як будівництво газопоршневих станцій вплине на ситуацію зі світлом в Україні

Text

17:50 Перекидання російських новобранців в Курськ та що приховують на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

17:45 Коронавірус повернувся — у Києві за тиждень різко зросла кількість хворих

17:41 Більшість продукції з Одещини йде до Китаю — що експортують

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

17:37 Окупанти вдарили дроном по авто Госпітальєрів на Харківщині — загинули медики

17:28 Використання ЗСУ зброї Фінляндії на території Росії — президент країни зробив гучну заяву

17:25 Міноборони "добуло" 100 кг золота зі знищеної військової техніки окупантів

17:25 СБУ викрила російську мережу агентів, куди входив глава охорони Януковича

17:18 Мріють про заборону телефонів і не пускають адвокатів — що відбувається у Луцькому ТЦК

18:18 У Швейцарії в озері на глибині 35 метрів знайшли тіло вбитої українки

17:45 Коронавірус повернувся — у Києві за тиждень різко зросла кількість хворих

17:41 Більшість продукції з Одещини йде до Китаю — що експортують

17:37 Окупанти вдарили дроном по авто Госпітальєрів на Харківщині — загинули медики

17:28 Використання ЗСУ зброї Фінляндії на території Росії — президент країни зробив гучну заяву

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

17:25 Міноборони "добуло" 100 кг золота зі знищеної військової техніки окупантів

17:25 СБУ викрила російську мережу агентів, куди входив глава охорони Януковича

17:18 Мріють про заборону телефонів і не пускають адвокатів — що відбувається у Луцькому ТЦК

17:14 Прикордонники знищили камеру та антену зв'язку окупантів на Запорізькому напрямку

16:58 Побачили терор на власні очі — конгресмени США відвідали Одеську область

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

10 серпня 2024
Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Text

17:50 Експерт пояснив, як будівництво газопоршневих станцій вплине на ситуацію зі світлом в Україні

Text

17:50 Перекидання російських новобранців в Курськ та що приховують на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Text

17:01 Експерт назвав суму, яку Росія заробляє від транзиту газу через Україну

Text

13:43 Нардеп Крейденко попередив про небезпеку евакуації росіян до України

Text

13:00 РФ виводить частину військ з України та яку територію контролюють ЗСУ — ефір День.LIVE

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

10:32 Генерал ЗСУ заявив про смертельну небезпеку будь-яких перемовин з Росією

Text

08:00 Сотні військових РФ у полоні та нові обмеження від Нацбанку — ефір Ранок.LIVE

13 серпня 2024
Text

20:20 Верещук пояснила, як ворог використовує місцеве населення на прифронтових територіях для диверсій

Text

19:55 Верещук пояснила важливість евакуації дорослих та дітей з прифронтових територій України

Text

18:02 Військовий заявив, що ворог намагається прорвати українську оборону на Донеччині

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови