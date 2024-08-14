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Алжирская боксер Иман Хелиф подала иск из-за травли в соцсетях — детали

14 августа 2024 18:08
Евгения Брюховецкая - редактор
Иман Хелиф подала в суд из-за кибертравли в соцсети X
Боксер из Алжира Иман Хелиф. Фото: REUTERS
Евгения Брюховецкая - редактор

Алжирская олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф подала судебный иск против социальной сети X. Причиной этого стала травля спортсменки по поводу ее гендерной принадлежности.

Об этом пишет Variety.

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Как заявила Хелиф, она столкнулась с киберпреследованием после гендерного скандала на Олимпийских играх 2024 года. Иск относительно соответствующих нарушений был направлен в Центр по борьбе с разжиганием ненависти в интернете при прокуратуре Парижа.

В документе среди всех фигурируют писательница Джоан Роулинг и владелец соцсети X Илон Маск. Однако из-за того, что иск подали против авторов публикаций, а не против самой платформы, конкретных ответчиков в нем нет. В то же время, законодательство Франции позволяет вести расследование против всех людей , участвовавших в травле: это касается и анонимных пользователей.

По словам адвоката Набиль Буди, перед судом может предстать кандидат в президенты США Дональд Трамп, поскольку он написал твит о Хелифе: "Я буду держать мужчин подальше от женского спорта".

Также сообщение сделала и писательница Джоан Роулинг: она опубликовала фото боя Хелиф с итальянкой Карини. В нем она отметила, что алжирка "мужчина, наслаждающийся страданием женщины, которую он только что ударил по голове".

А американская пловчиха Райли Гейнс заявила, что "мужчинам не место в женском спорте" — твитом поделился Илон Маск и добавил "Абсолютно точно".

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