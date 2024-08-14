Олімпійську чемпіонку Ірину Геращенко часто плутають з її тезкою депутаткою

Олімпійську чемпіонку Ірину Геращенко часто плутають з її тезкою-політиком — мережа вибухнула мемами
Олімпійську чемпіонку зі стрибків у висоту Ірину Геращенко почали плутати з її тезкою народною депутаткою. Жінки зустрілися та зробили спільний знімок.
Про це повідомила нардепка Ірина Геращенко у середу, 14 серпня.
Зустріч двох Ірин Геращенко
"Ми говорили про чудовий результат нашої Олімпійської збірної, яка, попри всі обставини, показала величезну волю до перемоги і подарувала всім нам такі важливі сьогодні позитивні емоції", — поділилася Геращенко деталями розмови.
Спортсменка ж розповіла, що команди з пострадянського простору переймають досвід української збірної, починаючи використовувати свої національні мови.
"Ірина — прекрасна! Патріотична, розумна, дотепна, мудра і щира. Безмірно пишаюся нашою олімпійською збірною. І нашою молоддю. Ми, Ірини Геращенки, дякуємо ЗСУ за кожен наш день!" — заявила нардепка.
Соцмережі вибухнули мемами
Один із них опублікувала сама нардепка Ірина Геращенко.
Також мем виставив і шоумен Анатолій Анатоліч.
Хвилю підтримали й коментатори на сторінці Ірини Геращенко.
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