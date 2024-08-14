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Олімпійську чемпіонку Ірину Геращенко часто плутають з її тезкою-політиком — мережа вибухнула мемами

14 серпня 2024 19:07
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Олімпійську чемпіонку Ірину Геращенко часто плутають з її тезкою депутаткою
Олімпійська чемпіонка Ірина Геращенко та народна депутатка Ірина Геращенко. Фото: Ірина Геращенко/Facebook
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Олімпійську чемпіонку зі стрибків у висоту Ірину Геращенко почали плутати з її тезкою народною депутаткою. Жінки зустрілися та зробили спільний знімок.

Про це повідомила нардепка Ірина Геращенко у середу, 14 серпня.

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"Ми говорили про чудовий результат нашої Олімпійської збірної, яка, попри всі обставини, показала величезну волю до перемоги і подарувала всім нам такі важливі сьогодні позитивні емоції", — поділилася Геращенко деталями розмови.

Спортсменка ж розповіла, що команди з пострадянського простору переймають досвід української збірної, починаючи використовувати свої національні мови.

"Ірина — прекрасна! Патріотична, розумна, дотепна, мудра і щира. Безмірно пишаюся нашою олімпійською збірною. І нашою молоддю. Ми, Ірини Геращенки, дякуємо ЗСУ за кожен наш день!" — заявила нардепка.

Допис Ірини Геращенко. Фото: скриншот
Допис Ірини Геращенко. Фото: скриншот

Соцмережі вибухнули мемами

Один із них опублікувала сама нардепка Ірина Геращенко.

Мем. Фото: Ірина Геращенко
Мем. Фото: Ірина Геращенко/Facebook

Також мем виставив і шоумен Анатолій Анатоліч.

Мем. Фото: Анатолій Анатоліч
Мем. Фото: Анатолій Анатоліч/Instagram

Хвилю підтримали й коментатори на сторінці Ірини Геращенко.

Коментарі під постом Ірини Геращенко. Фото: скриншот
Коментарі під постом Ірини Геращенко. Фото: скриншот

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Ірина Геращенко Україна нардепи спортсменка Ірина Геращенко Олімпіада-2024

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