Олімпійську чемпіонку Ірину Геращенко часто плутають з її тезкою депутаткою

Олімпійська чемпіонка Ірина Геращенко та народна депутатка Ірина Геращенко. Фото: Ірина Геращенко/Facebook

Олімпійську чемпіонку зі стрибків у висоту Ірину Геращенко почали плутати з її тезкою народною депутаткою. Жінки зустрілися та зробили спільний знімок.

Про це повідомила нардепка Ірина Геращенко у середу, 14 серпня.

Читайте також:

Зустріч двох Ірин Геращенко

"Ми говорили про чудовий результат нашої Олімпійської збірної, яка, попри всі обставини, показала величезну волю до перемоги і подарувала всім нам такі важливі сьогодні позитивні емоції", — поділилася Геращенко деталями розмови.

Спортсменка ж розповіла, що команди з пострадянського простору переймають досвід української збірної, починаючи використовувати свої національні мови.

"Ірина — прекрасна! Патріотична, розумна, дотепна, мудра і щира. Безмірно пишаюся нашою олімпійською збірною. І нашою молоддю. Ми, Ірини Геращенки, дякуємо ЗСУ за кожен наш день!" — заявила нардепка.

Допис Ірини Геращенко. Фото: скриншот

Соцмережі вибухнули мемами

Один із них опублікувала сама нардепка Ірина Геращенко.

Мем. Фото: Ірина Геращенко/Facebook

Також мем виставив і шоумен Анатолій Анатоліч.

Мем. Фото: Анатолій Анатоліч/Instagram

Хвилю підтримали й коментатори на сторінці Ірини Геращенко.

Коментарі під постом Ірини Геращенко. Фото: скриншот

Нагадаємо, Трубін отримав запрошення від одного з найпопулярніших клубів світу — готується трансфер.

На Шапаренка чекають в Іспанії — гравець може піти з "Динамо".

Мессі перейде у відомий клуб всього за 1,5 млн євро.

Циганков готується піти з "Жирони" — клуб може продати українця.

Коляденко відверто розповіла про українських вболівальників на Олімпіаді-2024.