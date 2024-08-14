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Олімпійська чемпіонка Коженкова зізналася, чому не здобула медаль у Парижі

14 серпня 2024 20:39
Валерій Ковалевич - Редактор
Коженкова зізналася, чому не здобула медаль на Олімпіаді-2024
Анастасія Коженкова на Олімпіаді-2024. Фото: instagram.com/kozhenkova.anastasiya/
Валерій Ковалевич - Редактор

Спортсменка з Дніпра Анастасія Коженкова повернулася додому після Олімпіади-2024. У Парижі веслувальниця могла здобути бронзову медаль на дистанції 2000 метрів, але українки програли конкуренцію на фініші.

Коженкова поділилася враженнями від ОІ-2024 та пояснила, чому не змогла здобути медаль на своїх останніх Іграх, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Олімпійська чемпіонка Лондона-2012 Анастасія Коженкова виступила на Іграх у Парижі у складі екіпажу з Євгенією Довгодько, Катериною Дудченко та Дар'єю Верхогляд. У фіналі на дистанції 2000 метрів українки майже до фінішу йшли на 3 місці, але потім пропустили вперед суперниць та завершили заплив п'ятими.

Анастасія Коженкова
Євгенія Довгодько, Катерия Дудченко, Дар'я Верхогляд та Анастасія Коженкова. Фото: instagram.com/kozhenkova.anastasiya/

Причина поразки на фініші

Коженкова не може забути заплив, який ледь не став для неї "бронзовим". Спортсменка заявила, що український екіпаж досі не може збагнути, чому це сталося. За 500 метрів до фінішу сили ніби раптово залишили дівчат, в результаті їх човен майже зупинився.

Анастасія Коженкова
Анастасія Коженкова відповідає на запитання. Фото: Новини.LIVE

Напередодні організатори турніру не дозволили екіпажам провести вечірнє тренування, яке було важливим для спортсменок. Однак навряд чи тільки це стало причиною, через яку українки не зійшли на п'єдестал.

Чим Коженковій запам'яталася Олімпіада-2024

Спортсменка зізналася, що після запливу дозволила собі декілька днів відпочинку у Парижі. Вона познайомилася з особливостями місцевої кухні, зокрема, скуштувала страву із жаб.

А ось їдальня в Олімпійському селі могла виявитися кращою. Організатори не передбачили деякі моменти, які завдали незручності спортсменам. Учасники ОІ-2024 проводили чимало часу у черзі за їжею. Кожевнікова розповіла, що найкраще годували на Олімпіаді у Токіо.

Проте атмосфера в Парижі була на високому рівні. Спортсмени спілкувалися, підтримували один одного, вітали з перемогами та втішали після поразок.

Анастасія Коженкова поки що не збирається завершувати кар'єру, проте Олімпіада в Парижі може стати останньою для спортсменки з Дніпра.

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спорт Олімпійські ігри Олімпіада-2024 академічна гребля Анастасія Коженкова

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