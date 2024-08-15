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Суркіс назвав найкращого гравця Динамо на початку сезону

15 серпня 2024 08:41
Валерій Ковалевич - Редактор
Суркіс назвав найкращого гравця Динамо на початку сезону
Ігор Суркіс спостерігає за тренуванням. Фото: пресслужба "Динамо"
Валерій Ковалевич - Редактор

Київське "Динамо" успішно вийшло до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де зіграє з "РБ Зальцбург" з Австрії. Президент українського клубу Ігор Суркіс перебуває у гарному гуморі після перемоги команди над шотландським "Рейнджерс".

Суркіс виділив внесок одного з гравців "Динамо" в успіхи команди на старті сезону, повідомив журналіст Ігор Циганик.

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Новачок команди Олександр Пихальонок забив один із голів у ворота "Рейнджерс", які допомогли "Динамо" обіграти шотландську команду у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Колишній півзахисник "Дніпра-1" швидко адаптувався до особливостей гри столичної команди.

Олександр Пихаленок
Пихальонок святкує гол. Фото: пресслужба "Динамо"

Суркіс похвалив Пихальонка

Влітку цього року "Динамо" сплатило 2,5 млн євро "Дніпру-1" за трансфер 27-річного півзахисника збірної України. Олександр Пихальонок швидко освоївся як у Києві, так і у новій команді. Поступово він стає одним із лідерів "біло-синіх".

Ігор Суркіс вважає трансфер ексфутболіста "Дніпра-1" знахідкою для "Динамо" і жартома заявляє, що претендує на преміальні за угоду з Олександром Пихальонком. Президент "біло-синіх" вважає, що команда має "скинутися" та виплатити йому премію за цей трансфер.

У сезоні 2024/2025 Пихальонок забив уже два голи у п'яти матчах за "Динамо".

Нагадаємо, Трубін отримав запрошення від одного з найпопулярніших клубів світу — готується трансфер. 

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спорт футбол Динамо Ігор Суркіс Олександр Піхальонок

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08:19 Четверо людей зазнали поранень внаслідок масованих обстрілів Запоріжжя

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