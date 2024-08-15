Шацьких назвав проблему Динамо перед матчами із Зальцбургом

Шацьких назвав головну небезпеку для Динамо у матчах із Зальцбургом
Колишній форвард київського "Динамо" Максим Шацьких оцінив шанси української команди обіграти австрійський "РБ Зальцбург" у кваліфікації Ліги чемпіонів. Тренер команди "Пахтакор" із Ташкента назвав це протистояння серйозним випробуванням для "біло-синіх".
"Динамо" кваліфікується в основний етап Ліги чемпіонів у разі перемоги над суперником з Австрії, повідомляє "Динамоманія".
Команда Олександра Шовковського обіграла двох суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів. Спочатку "Динамо" пройшло сербський "Партизан", потім шотландський "Рейнджерс". Останнім суперником української команди на шляху до основного етапу турніру стане австрійський "Зальцбург".
Шацьких застеріг "Динамо"
Колишній форвард та асистент тренера "біло-синіх" Максим Шацьких вважає "Зальцбург" більш небезпечним суперником, ніж "Партизан" та "Рейнджерс". Однак він вважає, що "Динамо" з австрійцями мають рівні шанси на перемогу.
Шацьких нагадав, що "Зальцбург" регулярно виступає у Лізі чемпіонів. Команда Пепейна Лендерса складається із досвідчених футболістів, за плечима яких чимало перемог над сильними командами.
"Це навчена, добре підготовлена команда. Я високо ціную австрійську школу футболу, вона регулярно випускає потужних, технічних гравців. "Динамо" буде складно, але самі матчі виявляться цікавими. "Зальцбургу" теж доведеться зіткнутися із сильним суперником", — пояснив Шацьких.
"Динамо" зіграє із "Зальцбургом" 21 серпня (вдома) та 27 серпня (на виїзді).
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