Шацьких назвав проблему Динамо перед матчами із Зальцбургом

Футболісти "Динамо" перед матчем. Фото: пресслужба клубу

Колишній форвард київського "Динамо" Максим Шацьких оцінив шанси української команди обіграти австрійський "РБ Зальцбург" у кваліфікації Ліги чемпіонів. Тренер команди "Пахтакор" із Ташкента назвав це протистояння серйозним випробуванням для "біло-синіх".

"Динамо" кваліфікується в основний етап Ліги чемпіонів у разі перемоги над суперником з Австрії, повідомляє "Динамоманія".

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Команда Олександра Шовковського обіграла двох суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів. Спочатку "Динамо" пройшло сербський "Партизан", потім шотландський "Рейнджерс". Останнім суперником української команди на шляху до основного етапу турніру стане австрійський "Зальцбург".

Тренер Олександр Шовковський перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"

Шацьких застеріг "Динамо"

Колишній форвард та асистент тренера "біло-синіх" Максим Шацьких вважає "Зальцбург" більш небезпечним суперником, ніж "Партизан" та "Рейнджерс". Однак він вважає, що "Динамо" з австрійцями мають рівні шанси на перемогу.

Георгій Бущан перед грою Фото: пресслужба "Динамо"

Шацьких нагадав, що "Зальцбург" регулярно виступає у Лізі чемпіонів. Команда Пепейна Лендерса складається із досвідчених футболістів, за плечима яких чимало перемог над сильними командами.

"Це навчена, добре підготовлена команда. Я високо ціную австрійську школу футболу, вона регулярно випускає потужних, технічних гравців. "Динамо" буде складно, але самі матчі виявляться цікавими. "Зальцбургу" теж доведеться зіткнутися із сильним суперником", — пояснив Шацьких.

"Динамо" зіграє із "Зальцбургом" 21 серпня (вдома) та 27 серпня (на виїзді).

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