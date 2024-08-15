Сабо назвал лучшего игрока Динамо в начале нового сезона

Йожеф Сабо. Фото: УПЛ

Бывший главный тренер Динамо Йожеф Сабо прокомментировал недавнюю игру "Динамо" против "Рейнджерс". По его словам, один из игроков киевского клуба отличился лучше всего.

Об этом пишет Footboom.

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Во вторник 13 августа "Динамо" сыграло на выезде с шотландским "Рейнджерсом". Игра окончилась победой киевлян со счетом 2:0.

Йожеф Сабо заявил, что Александр Шовковский очень вовремя и удачно провел замены, а игру Пихаленка отметил отдельно.

"Все произошло очень вовремя, за что главного тренера Динамо нужно особо отметить. Волошин добавил мобильности впереди, но выход Пихаленко — это идеальный ход", — сказал он.

Он заявил, что Пихаленок выше классом, чем Буяльский и ему удается демонстрировать невероятную игру.

"Они играют на одной позиции, однако в будущем нужно больше доверять именно Пихаленку, у которого отличная левая нога — и пас может отдать, и удары мастерской", — говорит Сабо.

Кроме этого, он убежден, что игрок должен обязательно сыграть со стартовых минут в игре против "Зальцбурга".

"В стартовом составе должен выходить Пихаленок. Все остальное по ходу подготовки к противостоянию с Зальцбургом определит Шовковский, ему стоит доверять", — заявил Сабо.

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