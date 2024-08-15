Сабо назвал лучшего игрока Динамо в начале нового сезона
Бывший главный тренер Динамо Йожеф Сабо прокомментировал недавнюю игру "Динамо" против "Рейнджерс". По его словам, один из игроков киевского клуба отличился лучше всего.
Об этом пишет Footboom.
Сабо высказался об игре Динамо
Во вторник 13 августа "Динамо" сыграло на выезде с шотландским "Рейнджерсом". Игра окончилась победой киевлян со счетом 2:0.
Йожеф Сабо заявил, что Александр Шовковский очень вовремя и удачно провел замены, а игру Пихаленка отметил отдельно.
"Все произошло очень вовремя, за что главного тренера Динамо нужно особо отметить. Волошин добавил мобильности впереди, но выход Пихаленко — это идеальный ход", — сказал он.
Он заявил, что Пихаленок выше классом, чем Буяльский и ему удается демонстрировать невероятную игру.
"Они играют на одной позиции, однако в будущем нужно больше доверять именно Пихаленку, у которого отличная левая нога — и пас может отдать, и удары мастерской", — говорит Сабо.
Кроме этого, он убежден, что игрок должен обязательно сыграть со стартовых минут в игре против "Зальцбурга".
"В стартовом составе должен выходить Пихаленок. Все остальное по ходу подготовки к противостоянию с Зальцбургом определит Шовковский, ему стоит доверять", — заявил Сабо.
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