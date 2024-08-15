Сабо назвав найкращого гравця Динамо на початку нового сезону

Йожеф Сабо. Фото: УПЛ

Колишній головний тренер Динамо Йожеф Сабо прокоментував нещодавню гру "Динамо" проти "Рейнджерс". За його словами, один з гравців київського клубу відзначився найкраще.

Про це пише Footboom.

Читайте також:

Сабо висловився про гру Динамо

У вівторок 13 серпня "Динамо" зіграло на виїзді із шотландським "Рейнджерс". Гра закінчилась перемогою киян з рахунком 2:0.

Йожеф Сабо заявив, що Олександр Шовковський дуже вчасно та вдало провів заміни, а гру Піхальонка відзначив окремо.

"Все сталося дуже вчасно, за що головного тренера Динамо треба особливо відзначити. Волошин додав мобільності попереду, але вихід Піхальонка – це ідеальний хід", — сказав він.

Він заявив, що Піхальонок вище класом, ніж Буяльський та йому вдається демонструвати неймовірну гру.

"Вони грають на одній позиції, однак в майбутньому потрібно більше довіряти саме Піхальонку, у якого чудова ліва нога — і пас може віддати, і удари майстерні", — каже Сабо.

Крім цього він переконаний, що гравець повинен обовʼязково зіграти зі стартових хвилин у грі проти "Зальцбурга".

"У стартовому складі повинен виходити Піхальонок. Все інше по ходу підготовки до протистояння із Зальцбургом визначить Шовковський, йому варто довіряти", – заявив Сабо.

Нагадаємо, Трубін отримав запрошення від одного з найпопулярніших клубів світу — готується трансфер.

На Шапаренка чекають в Іспанії — гравець може піти з "Динамо".

Шацьких назвав головну небезпеку для "Динамо" у матчах із "Зальцбургом".

Олімпійська чемпіонка Коженкова зізналася, чому не здобула медаль у Парижі.

Циганков готується піти з "Жирони" — клуб може продати українця.