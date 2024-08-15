Куди Ярослава Магучіх пожертвувала один мільйон гривень

Ярослава Магучіх із золотою олімпійською медаллю. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх після повернення з Парижа пожертвувала мільйон гривень на благодійність. Спортсменка віддала частину своїх призових відомої організації UAnimals.

Магучіх дотрималася обіцянки, яку дала після закінчення Олімпіади-2024, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Ярослава Магучіх виборола в Парижі золоту медаль зі стрибків у висоту. Після повернення до України молода спортсменка пожертвувала 1 млн гривень на банківський рахунок організації UAnimals. Ці гроші буде розподілено між притулками для тварин.

Ярослава Магучіх під час турніру. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Магучіх пояснила причину вчинку

Олімпійська чемпіонка розповіла, що притулкам, які піклуються про тварин, потрібна підтримка. В неї вдома теж живе кіт, якого спортсменка принесла з вулиці. Ярослава заявила, що не уявляє життя без свого домашнього улюбленця, який теж уміє високо стрибати. Легкоатлетка закликала наслідувати її приклад, допомагати тваринам та забирати їх додому з притулків.

"Ми вдячні Ярославі за добрий вчинок — завдяки йому тисячі тварин отримають ліки, їжу, власне тепле місце для сну. Водночас вдячні за готовність говорити про захист тварин та привертати увагу великої аудиторії до цього питання", — прокоментували ситуацію в UAnimals.

Після закінчення Олімпіади-2024 Магучіх пообіцяла пожертвувати призові на допомогу для тварин, у фонд психологічної підтримки та на потрібні ЗСУ.

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