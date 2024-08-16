DDoS-атака на сайт Динамо Киев: ответственность взяли российские хакеры

Игроки "Динамо" Киев. Фото: "Динамо"

На сайт киевского "Динамо" была совершена массированная DDoS-атака. Ответственность за нее взяли российские хакеры.

Об этом сообщил работник "Динамо" Андрей Шахов-младший со ссылкой на паблик российских хакеров.

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Кто атаковал сайт "Динамо"

Российский паблик Народная Cyber Армия взял на себя ответственность за атаку на веб-портал "Динамо" Киев.

Причиной атаки стал плакат одного из болельщиков киевлян с надписью "Суджа" на матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против шотландского "Рейнджерс" (2:0).

В своем сообщении хакеры передали привет "Динамо" и его ультрас.

По словам Шахова, работу сайта удалось возобновить уже через час.

"Но мы улыбнулись, пожали плечами и уже через час восстановили свой сайт.

Благодарю каждого человека в нашей прессслужбе за усердную, качественную оперативную работу.

Работаем для вас! Украинцев не сломать!", — написал Шахов-младший.

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