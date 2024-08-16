DDoS-атака на сайт Динамо Киев: ответственность взяли российские хакеры

Россияне атаковали сайт Динамо из-за плаката "Суджа"
На сайт киевского "Динамо" была совершена массированная DDoS-атака. Ответственность за нее взяли российские хакеры.
Об этом сообщил работник "Динамо" Андрей Шахов-младший со ссылкой на паблик российских хакеров.
Кто атаковал сайт "Динамо"
Российский паблик Народная Cyber Армия взял на себя ответственность за атаку на веб-портал "Динамо" Киев.
Причиной атаки стал плакат одного из болельщиков киевлян с надписью "Суджа" на матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против шотландского "Рейнджерс" (2:0).
В своем сообщении хакеры передали привет "Динамо" и его ультрас.
По словам Шахова, работу сайта удалось возобновить уже через час.
"Но мы улыбнулись, пожали плечами и уже через час восстановили свой сайт.
Благодарю каждого человека в нашей прессслужбе за усердную, качественную оперативную работу.
Работаем для вас! Украинцев не сломать!", — написал Шахов-младший.
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