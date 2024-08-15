Динамо Киев нацелилось на Мустафаева из Полесья для усиления состава

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо", возможно, не закончили свою трансферную кампанию. Клуб может усилить позицию атакующего полузащитника.

О следующем возможном трансфере киевлян сообщил портал azerisport.com.

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По информации источника, столичное "Динамо" вскоре может начать переговоры с житомирским "Полесьем" по трансферу полузащитника сборной Азербайджана Эмиля Мустафаева.

Эмиль Мустафаев. Фото: azerisport.com

Азербайджанские источники утверждают, что игрок интересен и другим клубам.

"Динамо", казалось бы, хочет подписать 22-летнего полузащитника этим летом.

Мустафаев имеет с "Полесьем" контракт, рассчитанный до 30 июня 2027 года. В Житомире у футболиста статус игрока ротации.

Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает воспитанника "Александрии" в 600 тысяч евро.

Эмиль Мустафаев. Фото: "Полесье"

В этом сезоне игрок дважды выходил со скамейки запасных в матче Лиги Европы, но пропустил матч против "Шахтера" (1:0). Также положение футболиста в клубе ухудшилось после трансфера Богдана Леднева.

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