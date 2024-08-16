Миколенко уйдет из Эвертона в итальянский клуб до конца трансферного окна

Виталий Миколенко в "Эвертоне". Фото: instagram.com/mikola_16/

Английский "Эвертон" готовится к уходу защитника сборной Украины Виталия Миколенко. Клуб получил предложение о трансфере игрока и ведет переговоры с потенциальным покупателем.

"Эвертон" уже определился с игроком, который заменит Миколенко, сообщает Daily Star.

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Неделю назад "Эвертон" получил предложение о продаже Виталия Миколенко. При этом 25-летний защитник не против уйти из клуба, если руководство "ирисок" решит его продать. Переговоры о трансфере украинца достигли решающей стадии.

Виталий Миколенко и Виктор Цыганков. Фото: instagram.com/mikola_16/

Где будет выступать Миколенко

В услугах украинского защитника, который является одним из лучших игроков АПЛ на своей позиции, заинтересован "Ювентус". Тренерский штаб итальянской команды в поисках молодого и быстрого левого защитника остановился на кандидатуре Миколенко, за которым "старая синьора" наблюдает еще с момента дуэли с "Динамо" в Лиге чемпионов.

"Ювентус" готов заплатить "Эвертону" 30 млн евро за игрока сборной Украины. Английский клуб инвестирует часть этой суммы в трансфер 24-летнего Алфи Даути. Этот футболист тоже выступает на позиции левого защитника. В прошлом сезон он хорошо себя проявил в матчах за "Лутон".

Оба трансфера могут состояться уже на следующей неделе. Все три клуба находятся на финальной стадии переговоров.

Напомним, "Динамо" планирует купить футболиста европейской сборной.

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