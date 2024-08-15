Беленюк откровенно рассказал о личной жизни

Жан Беленюк после возвращения в Киев. Фото: Новини.LIVE

Олимпийский медалист Жан Беленюк признался, что после завершения спортивной карьеры сможет больше времени уделять личной жизни. Во время подготовки к турнирам это было практически невозможно.

Спортсмен в эфире передачи "Сніданок з 1+1" признался, есть ли у него жена.

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Жан Беленюк завоевал медаль на третьей Олимпиаде подряд. Спортсмен привез из Парижа "бронзу", которую добыл в напряженной схватке по греко-римской борьбе в категории до 87 кг. Такой награды в копилке борца еще не было.

Жан Беленюк с бронзовой медалью. Фото: Новини.LIVE

Личная жизнь Беленюка

Еще на Олимпиаде-2024 Жан объявил о том, что начинается новый этап в его жизни, так как 33-летний спортсмен официально завершил карьеру. Многие коллеги Беленюка поздравили его еще в Париже.

Олимпиец уже вернулся в Киев и продолжает отвечать на вопросы журналистов о своей карьере, планах и личной жизни. Последнему аспекту спортсмен собирается уделять гораздо больше внимания, чем раньше.

Беленюк признал, что у него не было времени заниматься личной жизнью во время активной карьеры. Жан подтвердил, что не женат. "Если бы был — все об этом уже узнали бы", — заявил Беленюк.

А вот вопрос о том, есть ли у него девушка, олимпийский чемпион назвал провокационным и отказался отвечать.

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