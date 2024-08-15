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Беленюк вперше відкрив таємницю особистого життя

15 серпня 2024 16:01
Валерій Ковалевич - Редактор
Беленюк відверто розповів про особисте життя
Жан Беленюк після повернення до Києва. Фото: Новини.LIVE
Валерій Ковалевич - Редактор

Олімпійський медаліст Жан Беленюк зізнався, що після завершення спортивної кар'єри зможе більше часу приділяти особистому життю. Під час підготовки до турнірів це практично неможливо.

Спортсмен в ефірі передачі "Сніданок з 1+1" зізнався, чи має дружину.

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Жан Беленюк виборов медаль на третій Олімпіаді поспіль. Спортсмен привіз із Парижа "бронзу", яку здобув у напруженій сутичці з греко-римської боротьби у категорії до 87 кг. Такої нагороди у скарбничці борця ще не було.

Жан Беленюк
Жан Беленюк із бронзовою медаллю. Фото: Новини.LIVE

Особисте життя Беленюка

Ще на Олімпіаді-2024 Жан оголосив про те, що розпочинається новий етап у його житті, оскільки 33-річний спортсмен офіційно завершив кар'єру. Багато колег Беленюка привітали його ще в Парижі.

Олімпієць вже повернувся до Києва і продовжує відповідати на запитання журналістів про свою кар'єру, плани та особисте життя. Останньому аспекту спортсмен збирається приділяти набагато більше уваги, ніж раніше.

Беленюк визнав, що він не мав часу займатися особистим життям під час активної кар'єри. Жан підтвердив, що неодружений. "Якби був — всі про це вже дізналися б", — заявив Беленюк.

А ось питання про те, чи має дівчину, олімпійський чемпіон назвав провокаційним і відмовився відповідати.

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спорт Олімпійські ігри Жан Беленюк Олімпіада-2024 греко-римська боротьба

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