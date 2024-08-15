Леоненко різко розкритикував гру київського Динамо

Гравці Динамо у матчі проти Рейнджерс. Фото: skysports.com

Колишній форвард київського "Динамо" Віктор Леоненко різко розкритикував гру команди у матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2024/25 проти шотландського "Рейнджерс". Зустріч закінчилась з рахунком 2:0.

Про це пише Sport.ua.

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Він відзначив гравців, які грають у захисті, та заявив, що вони проявили себе найкраще. Водночас лінії атаки дісталось найбільше критики.

"Про захист можна сказати, що всі — молодці. Серйозних моментів для взяття воріт у шотландців не було. Захисникам поставимо п’ятірочку. А атаці — нуль, зібрати всіх у мішок і з моста", — каже Леоненко.

Віктор Леоненко. Фото: скриншот

За його словами, вихід Піхальонка на поле змінив напрямок гри. Команда почала демонструвати іншу гру після заміни.

"Хлопець вийшов і просто пробив. Він завжди, коли є нагода, атакує — удар поставлений. Як Алієв колись. Захисник шотландців у цьому епізоді завадив воротарю вчасно побачити момент удару. Є питання й до того, чому Піхальонок раніше не вийшов, чому він сидить у запасі", — зізнався він.

Також він розкритикував й інших гравців, які, за його словами, загубились на полі.

"Виникає питання, що футболісти роблять на полі. Ванат пропав, Ярмоленко пропав, Буяльський виглядав, наче капітанська пов’язка для нього важка. Думав, кого ж можна відзначити. Виходить, що всі однакові", — поділився він.

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