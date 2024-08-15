Леоненко подверг резкой критике игру киевского Динамо

Игроки "Динамо" в матче против Рейнджерс. Фото: skysports.com

Бывший форвард киевского "Динамо" Виктор Леоненко подверг резкой критике игру команды в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25 против шотландского "Рейнджерс". Встреча закончилась со счетом 2:0.

Об этом пишет Sport.ua.

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Он отметил игроков, которые в защите, и заявил, что они проявили себя лучше всего. В то же время линии атаки досталось больше критики.

"О защите можно сказать, что все — молодцы. Серьезных моментов для взятия ворот у шотландцев не было. Защитникам поставим пятерку. А атаке — ноль, собрать всех в мешок и с моста", — говорит Леоненко.

Виктор Леоненко. Фото: скриншот

По его словам, выход Пихаленка на поле изменил направление игры. Команда начала показывать другую игру после замены.

"Парень вышел и просто пробил. Он всегда, когда есть случай, атакует — удар поставлен. Как Алиев когда-то. Защитник шотландцев в этом эпизоде помешал вратарю вовремя увидеть момент удара. Есть вопрос и к тому, почему Пихаленок раньше не вышел, почему он сидит в запасе", — признался он.

Также он подверг критике и других игроков, которые, по его словам, потерялись на поле.

"Возникает вопрос, что футболисты делают на поле. Ванат пропал, Ярмоленко пропал, Буяльский выглядел, как капитанская повязка для него тяжелая. Думал, кого же можно отметить. Получается, что все одинаковые", — поделился он.

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