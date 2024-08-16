Миколенко піде з Евертона до італійського клубу до кінця трансферного вікна

Віталій Миколенко в "Евертоні". Фото: instagram.com/mikola_16/

Англійський "Евертон" готується до відходу захисника збірної України Віталія Миколенка. Клуб отримав пропозицію про трансфер гравця та веде переговори з потенційним покупцем.

"Евертон" вже визначився з гравцем, який замінить Миколенка, повідомляє Daily Star.

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Тиждень тому "Евертон" отримав пропозицію про продаж Віталія Миколенка. При цьому 25-річний захисник не проти піти з клубу, якщо керівництво "ірисок" вирішить його продати. Переговори щодо трансферу українця досягли вирішальної стадії.

Віталій Миколенко та Віктор Циганков. Фото: instagram.com/mikola_16/

Де виступатиме Миколенко

У послугах українського захисника, який є одним із найкращих гравців АПЛ на своїй позиції, зацікавлений "Ювентус". Тренерський штаб італійської команди у пошуках молодого та швидкого лівого захисника зупинився на кандидатурі Миколенка, за яким "стара синьйора" спостерігає ще з моменту дуелі з "Динамо" у Лізі чемпіонів.

"Ювентус" готовий заплатити "Евертону" 30 млн євро за гравця збірної України. Англійський клуб інвестує частину цієї суми у трансфер 24-річного Алфі Дауті. Цей футболіст також виступає на позиції лівого захисника. Минулого сезону він добре себе виявив у матчах за "Лутон".

Обидва трансфери можуть відбутися вже наступного тижня. Усі три клуби перебувають на фінальній стадії переговорів.

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