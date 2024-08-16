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Росіяни атакували сайт Динамо через плакат "Суджа"

16 серпня 2024 00:12
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
DDoS-атака на сайт Динамо Київ: відповідальність взяли російські хакери
Гравці "Динамо" Київ. Фото: "Динамо"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На сайт київського "Динамо" була здійснена масована DDoS-атака. Відповідальність за неї взяли російські хакери.

Про це повідомив працівник "Динамо" Андрій Шахов-молодший з посиланням на паблік російських хакерів.

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Пітер Чимера. Фото: Google

Хто атакував сайт "Динамо"

Російський паблік Народна CyberАрмія взяв на себе відповідальність за атаку на вебпортал "Динамо" Київ.

Причиною атаки став плакат одного з уболівальників киян з написом "Суджа" на матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти шотландського "Рейнджерс" (2:0).

У своєму повідомленні хакери передали привіт Динамо та його ультрас.

Атака на сайт Динамо

За словами Шахова, роботу сайту вдалося відновити вже через годину.

"Але ми посміхнулися, пожали плечима і вже за годину відновили свій сайт.

Дякую кожній людині в нашій пресслужбі за старанну, якісну оперативну роботу.

Працюємо для вас! Українців не зламати!", — написав Шахов-молодший.

Нагадаємо, "Динамо" планує купити футболіста європейської збірної.

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футбол хакери Динамо Суджа

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00:19 На Київщині підводний мисливець знайшов дивні уламки — фахівці ДСНС з'ясували, що це було

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