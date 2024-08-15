Динамо Київ націлилося на Мустафаєва з Полісся для підсилення складу

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо", можливо, не закінчили свою трансферну кампанію. Клуб може підсилити позицію атакувального півзахисника.

Про наступний можливий трансфер киян повідомив портал azerisport.com.

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Ким цікавиться "Динамо"

За інформацією джерела, столичне "Динамо" невдовзі може почати перемовини з житомирським "Поліссям" щодо трансферу півзахисника збірної Азербайджану Еміля Мустафаєва.

Еміль Мустафаєв. Фото: azerisport.com

Азербайджанські джерела стверджують, що гравець цікавий й іншим клубам.

"Динамо", начебто, хоче підписати 22-річного півзахисника цього літа.

Мустафаєв має з "Поліссям" контракт, розрахований до 30 червня 2027 року. У Житомирі футболіст має статус гравця ротації.

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює вихованця "Олександрії" в 600 тисяч євро.

Еміль Мустафаєв. Фото: "Полісся"

Цього сезону гравець двічі виходив з лавки запасних у матчі Ліги Європи, але пропустив матч проти "Шахтаря" (1:0). Положення футболіста в клубі погіршилося після трансферу Богдана Лєднєва.

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