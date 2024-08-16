Шабля Ольги Харлан продана ФК Металіст 1925 на благодійному аукціоні

Ольга Харлан. Фото: x.com/serhiyprytula

Під час благодійного аукціону Фонд Сергія Притули продав шаблю олімпійської чемпіонки Парижа-2024 Ольги Харлан за 10 млн грн. Цікаво, що переможцем аукціону став футбольний клуб.

Про це Притула повідомив в соціальній мережі X.

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За інформацією Притули, переможцем аукціону став футбольний клуб "Металіст 1925".

"Ми це зробили!

Дякуємо ФК "Металіст 1925" за перемогу! Усі виручені кошти будуть спрямовані на поставку автоматичних веж "Шабля" для піхотних підрозділів ЗСУ.

Величезне спасибі всім учасникам і Ользі за цей чудовий лот!", — написав Притула.

The double Olympic gold medalist Olga Kharlan's saber was sold for 10 million UAH / 242 424 USD at the @CharityPrytula online auction.



We did it!



Thank you Metalist 1925 football club for your winning bid! All proceeds will be used to supply “Sabre” automated turrets for the… pic.twitter.com/1fmWvZkhIz — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) August 15, 2024

Зазначимо, що "Металіст 1925" належить харківському підприємцю, засновнику та керівнику найбільшої криптовалютної біржі України Володимиру Носову.

Раніше Носов на благодійному аукціоні RM Sotheby's за 250 тисяч фунтів придбав у Андрія Данилка автомобіль співака Фредді Мерк'юрі Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року випуску. Гроші мали витратити на будівництво центру реабілітації та протезування в Україні.

У грудні 2023 року Носов на благодійному аукціоні від Forbes Ukraine придбав за 400 тисяч доларів барабани Mapex Saturn гурту "Бумбокс".

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