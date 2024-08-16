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Харлан пояснила, чому кричить після перемог під час фехтувальних поєдинків

16 серпня 2024 13:01
Валерій Ковалевич - Редактор
Харлан зізналася, чому кричить під час фехтувальних поєдинків
Ольга Харлан святкує перемогу. Фото: Reuters/Albert Gea
Валерій Ковалевич - Редактор

Українська спортсменка Ольга Харлан привезла дві медалі зі своїх четвертих Олімпійських ігор у кар'єрі. Вона виборола "бронзу" в індивідуальному турнірі й стала золотою чемпіонкою у командних змаганнях.

Харлан розкрила секрет фехтувальної традиції, яку глядачі бачать під час кожного бою спортсменки, в інтерв'ю "ТСН".

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Усі, хто не стежив за фехтуванням до Олімпіади в Парижі, були вражені поведінкою спортсменок під час турніру. Багато учасниць змагань кричали не тільки після переможних дуелей, а й після кожного точного уколу. Ольга Харлан пояснила, чому спортсменки так поводяться на доріжці.

Ольга Харлан
Ольга Харлан під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

Секрет крику у фехтуванні

Харлан зізналася, що крики необхідні, щоб виплеснути емоції, дати собі новий імпульс, психологічно вплинути на суперницю та продемонструвати судді, хто завдав переможного уколу.

"Звичайно не можна кричати суперниці в обличчя. Це не заборонено правилами, але така поведінка є неповажною. Але багато спортсменок розвертаються і кричать. Я знаю, що це трохи дивно", — розповіла Харлан.

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спорт Олімпійські ігри Олімпіада-2024 Ольга Харлан Фехтування збірна України з фехтування

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