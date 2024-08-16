Харлан зізналася, чому кричить під час фехтувальних поєдинків

Харлан пояснила, чому кричить після перемог під час фехтувальних поєдинків
Українська спортсменка Ольга Харлан привезла дві медалі зі своїх четвертих Олімпійських ігор у кар'єрі. Вона виборола "бронзу" в індивідуальному турнірі й стала золотою чемпіонкою у командних змаганнях.
Харлан розкрила секрет фехтувальної традиції, яку глядачі бачать під час кожного бою спортсменки, в інтерв'ю "ТСН".
Усі, хто не стежив за фехтуванням до Олімпіади в Парижі, були вражені поведінкою спортсменок під час турніру. Багато учасниць змагань кричали не тільки після переможних дуелей, а й після кожного точного уколу. Ольга Харлан пояснила, чому спортсменки так поводяться на доріжці.
Секрет крику у фехтуванні
Харлан зізналася, що крики необхідні, щоб виплеснути емоції, дати собі новий імпульс, психологічно вплинути на суперницю та продемонструвати судді, хто завдав переможного уколу.
"Звичайно не можна кричати суперниці в обличчя. Це не заборонено правилами, але така поведінка є неповажною. Але багато спортсменок розвертаються і кричать. Я знаю, що це трохи дивно", — розповіла Харлан.
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