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Харлан объяснила, почему кричит после побед во время фехтовальных поединков

16 августа 2024 13:01
Валерий Ковалевич - Редактор
Харлан призналась, почему кричит во время фехтовальных поединков
Ольга Харлан празднует победу. Фото: Reuters/Albert Gea
Валерий Ковалевич - Редактор

Украинская спортсменка Ольга Харлан привезла две медали со своих четвертых Олимпийских игр в карьере. Она завоевала "бронзу" в индивидуальном турнире и стала золотой чемпионкой командных соревнований. 

Харлан раскрыла секрет фехтовальной традиции, которую зрители видят во время каждого боя спортсменки, в интервью "ТСН". 

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Все, кто не следил за фехтованием до Олимпиады в Париже, были удивлены поведением спортсменок во время турнира. Многие из участниц соревнований кричали не только после победных дуэлей, но и после каждого точного укола. Ольга Харлан объяснила, почему спортсменки так себя ведут на дорожке. 

Ольга Харлан
Ольга Харлан во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Секрет крика в фехтовании 

Харлан призналась, что крики необходимы, чтобы выплеснуть эмоции, дать себе новый импульс, психологически повлиять на соперницу и продемонстрировать судье, кто нанес победный укол. 

"Конечно нельзя кричать сопернице в лицо. Это не запрещено правилами, но такое поведение является неуважительным. Но многие спортсменки разворачиваются и кричат. Я знаю, что это немного странно", — рассказала Харлан. 

Напомним, "Эвертон" нашел замену Миколенко — украинец готовится к смене клуба.

Шапаренко ждут в Испании — игрок может уйти из "Динамо". 

Притула сообщил, что саблю Харлан за 10 млн купил футбольный клуб Первой лиги.

Магучих отдала призовые за Олимпиаду-2024 на реабилитацию военных — детали. 

"Динамо" может продать одного из молодых игроков уже в ближайшие дни. 

спорт Олимпийские игры Олимпиада-2024 Ольга Харлан Фехтование сборная Украины по фехтованию

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