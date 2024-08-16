Харлан призналась, почему кричит во время фехтовальных поединков

Ольга Харлан празднует победу. Фото: Reuters/Albert Gea

Украинская спортсменка Ольга Харлан привезла две медали со своих четвертых Олимпийских игр в карьере. Она завоевала "бронзу" в индивидуальном турнире и стала золотой чемпионкой командных соревнований.

Харлан раскрыла секрет фехтовальной традиции, которую зрители видят во время каждого боя спортсменки, в интервью "ТСН".

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Все, кто не следил за фехтованием до Олимпиады в Париже, были удивлены поведением спортсменок во время турнира. Многие из участниц соревнований кричали не только после победных дуэлей, но и после каждого точного укола. Ольга Харлан объяснила, почему спортсменки так себя ведут на дорожке.

Ольга Харлан во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Секрет крика в фехтовании

Харлан призналась, что крики необходимы, чтобы выплеснуть эмоции, дать себе новый импульс, психологически повлиять на соперницу и продемонстрировать судье, кто нанес победный укол.

"Конечно нельзя кричать сопернице в лицо. Это не запрещено правилами, но такое поведение является неуважительным. Но многие спортсменки разворачиваются и кричат. Я знаю, что это немного странно", — рассказала Харлан.

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