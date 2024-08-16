Харлан призналась, планирует ли выступать на Олимпиаде-2028

Ольга Харлан на Олимпиаде в Париже. Фото: Reuters/Maye-E Wong

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан привезла две медали с Олимпиады в Париже. Она завоевала "бронзу" в индивидуальном турнире и стала обладательницей "золота" в командном соревновании.

Харлан объяснила, собирается ли она принять участие в следующих Олимпийских играх, в интервью "ТСН".

Читайте также:

Ольга Харлан стала первой украинской спортсменкой, которой удалось завоевать медали на четырех Олимпиадах. Впервые она выступила на самом престижном мировом турнире в возрасте 18 лет. Теперь, в 33 года, Харлан привезла домой еще две награды. И это может быть не предел для фехтовальщицы из Николаева.

Ольга Харлан во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Планы на Олимпиаду-2028

Ольга Харлан не собирается завершать карьеру. Но при этом спортсменка не знает, поедет ли через четыре года в Лос-Анджелес. Ольга будет готова к этому, если ее не подведет здоровье.

"Я всегда хотела поцеловать дорожку после того, как стану олимпийской чемпионкой. И в Париже эта мечта осуществилась. Отблагодарила дорожку за все, что она мне дала. Я сражалась на той же дорожке, на которой выступала в индивидуальном турнире. Сейчас надо просто проанализировать эти эмоции", — заявила Харлан.

Чемпионка отметила, что можно фехтовать и в 42 года, главное, чтобы позволяло здоровье и моральное состояние. Харлан было бы интересно соревноваться в Лос-Анджелесе.

Напомним, "Эвертон" нашел замену Миколенко — украинец готовится к смене клуба.

Шапаренко ждут в Испании — игрок может уйти из "Динамо".

Притула сообщил, что саблю Харлан за 10 млн купил футбольный клуб Первой лиги.

Магучих отдала призовые за Олимпиаду-2024 на реабилитацию военных — детали.

"Динамо" может продать одного из молодых игроков уже в ближайшие дни.