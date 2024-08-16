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Притула сообщил, что саблю Харлан за 10 млн купил футбольный клуб Первой лиги

16 августа 2024 00:40
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Сабля Ольги Харлан продана ФК Металлист 1925 года на благотворительном аукционе
Ольга Харлан. Фото: x.com/serhiyprytula
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В ходе благотворительного аукциона Фонд Сергея Притулы продал саблю олимпийской чемпионки Парижа-2024 Ольги Харлан за 10 млн грн. Интересно, что победителем аукциона стал футбольный клуб.

Об этом Притула сообщил в социальной сети X.

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По информации Притулы, победителем аукциона стал футбольный клуб "Металлист 1925".

"Мы это сделали!"

Спасибо ФК "Металлист 1925" за победу! Все вырученные средства будут направлены на поставку автоматических башен "Сабля" для пехотных подразделений ВСУ.

Огромное спасибо всем участникам и Ольге за этот замечательный лот!", — написал Притула.

Отметим, что Металлист 1925 принадлежит харьковскому предпринимателю, основателю и руководителю крупнейшей криптовалютной биржи Украины Владимиру Носову.

Ранее Носов на благотворительном аукционе RM Sotheby's за 250 тысяч фунтов приобрел у Андрея Данилко автомобиль певца Фредди Меркьюри Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года выпуска. Деньги должны были потратить на строительство центра реабилитации и протезирования в Украине.

В декабре 2023 года Носов на благотворительном аукционе от Forbes Ukraine приобрел за 400 тысяч долларов барабаны Mapex Saturn группы "Бумбокс".

Напомним, "Динамо" планирует купить футболиста европейской сборной.

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аукцион Сергей Притула благотворительность Ольга Харлан ФК Металлист 1925

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