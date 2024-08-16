Сабля Ольги Харлан продана ФК Металлист 1925 года на благотворительном аукционе

Ольга Харлан. Фото: x.com/serhiyprytula

В ходе благотворительного аукциона Фонд Сергея Притулы продал саблю олимпийской чемпионки Парижа-2024 Ольги Харлан за 10 млн грн. Интересно, что победителем аукциона стал футбольный клуб.

Об этом Притула сообщил в социальной сети X.

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По информации Притулы, победителем аукциона стал футбольный клуб "Металлист 1925".

"Мы это сделали!"

Спасибо ФК "Металлист 1925" за победу! Все вырученные средства будут направлены на поставку автоматических башен "Сабля" для пехотных подразделений ВСУ.

Огромное спасибо всем участникам и Ольге за этот замечательный лот!", — написал Притула.

Двухместный Олимпийский золотой медальщик Olga Kharlan's saber был заключен в 10 миллионов UAH / 242 424 USD в @CharityPrytula online auction.



We did it!



Thank you Metalist 1925 футбольный клуб для ваших встречи! Все процедуры должны быть использованы для "Сабре" автоматизированных туристов для… pic.twitter.com/1fmWvZkhIz — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) August 15, 2024

Отметим, что Металлист 1925 принадлежит харьковскому предпринимателю, основателю и руководителю крупнейшей криптовалютной биржи Украины Владимиру Носову.

Ранее Носов на благотворительном аукционе RM Sotheby's за 250 тысяч фунтов приобрел у Андрея Данилко автомобиль певца Фредди Меркьюри Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года выпуска. Деньги должны были потратить на строительство центра реабилитации и протезирования в Украине.

В декабре 2023 года Носов на благотворительном аукционе от Forbes Ukraine приобрел за 400 тысяч долларов барабаны Mapex Saturn группы "Бумбокс".

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