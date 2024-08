Двухместный Олимпийский золотой медальщик Olga Kharlan's saber был заключен в 10 миллионов UAH / 242 424 USD в @CharityPrytula online auction.



We did it!



Thank you Metalist 1925 футбольный клуб для ваших встречи! Все процедуры должны быть использованы для "Сабре" автоматизированных туристов для… pic.twitter.com/1fmWvZkhIz