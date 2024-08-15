За 10 миллионов гривен приобрели саблю Ольги Харлан

Команда фонда Сергея Притулы и Ольга Харлан. Фото: Telegram/Сергей Притула

Саблю двухкратной украинской чемпионки Олимпийских игр Ольги Харлан продали за 10 миллионов гривен. Средства потратят на закупку автоматизированных турелей для пехотинцев.

Об этом сообщил Сергей Притула в Telegram.

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Продажа сабли Харлан

"Саблю двухкратной олимпийской чемпионки, самой титулованной украинской спортсменки в истории Олимпиады Ольги Харлан только что было продано за 10 000 000 гривен", — говорится в сообщении.

Притула отметил, что все вырученные средства его фонд направит на закупку автоматизированных турелей "ШаБля" для украинской пехоты.

Скриншот поста Притулы

В то же время украинцы все еще могут присоединиться к донатам на банку и выиграть флаг Украины с автографом Ольги или опцию "Кофе с Харлан".

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