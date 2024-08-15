За 10 мільйонів гривень придбали шаблю Ольги Харлан

Команда фонду Сергія Притули та Ольга Харлан. Фото: Telegram/Сергій Притула

Шаблю двократної української чемпіонки Олімпійських ігор Ольги Харлан продали за 10 мільйонів гривень. Кошти витратять на закупівлю автоматизованих турелей для піхотинців.

Про це повідомив Сергій Притула у Telegram.

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"Шаблю двократної олімпійської чемпіонки, найтитулованішої української спортсменки в історії Олімпіади Ольги Харлан щойно було продано за 10 000 000 гривень", — йдеться у повідомленні.

Притула зазначив, що усі вторговані кошти його фонд спрямує на закупівлю автоматизованих турелей "ШаБля" для української піхоти.

Скриншот допису Притули

Водночас українці все ще мають змогу долучитися до донатів на банці, аби виграти прапор України з автографом Ольги чи опцію "Кава з Харлан".

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