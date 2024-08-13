Ольга Харлан пояснила, чому віддала свою переможну шаблю на аукціон

Ольга Харлан. Фото: Новини.LIVE

Ольга Харлан погодилась виставити на аукціон свою переможну шаблю. Вона заявила, що шукає будь-які способи допомоги нашій армії.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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За словами спортсменки, вона хоче зробити все, щоб допомогти ЗСУ.

"Це була ідея Серія Притули і я з радістю погодилась. Я хочу зробити все, щоб допомогти нашим хлопцям і дівчатам, які нас захищають, і наблизити нашу перемогу", — каже вона.

Також вона заявила, що зараз саме той момент, коли через медіа та Олімпійські ігри, зокрема, можна використовувати всі можливості для допомоги нашій армії.

Ольга Харлан. Фото: Новини.LIVE

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