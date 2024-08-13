Ольга Харлан пояснила, чому віддала свою переможну шаблю на аукціон

Харлан зізналась, чому погодилась віддати свою переможну шаблю на аукціон
Ольга Харлан погодилась виставити на аукціон свою переможну шаблю. Вона заявила, що шукає будь-які способи допомоги нашій армії.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE.
Ольга Харлан розповіла про майбутній аукціон
За словами спортсменки, вона хоче зробити все, щоб допомогти ЗСУ.
"Це була ідея Серія Притули і я з радістю погодилась. Я хочу зробити все, щоб допомогти нашим хлопцям і дівчатам, які нас захищають, і наблизити нашу перемогу", — каже вона.
Також вона заявила, що зараз саме той момент, коли через медіа та Олімпійські ігри, зокрема, можна використовувати всі можливості для допомоги нашій армії.
Нагадаємо, Циганков готується піти з "Жирони" — клуб може продати українця.
Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство.
За Бражка сперечаються клуби з Іспанії та Німеччини.
Харлан заробила найбільшу суму на Олімпіаді-2024 — скільки Мінспорту заплатить українцям.
У гімнастки зі США відібрали медаль після завершення Олімпіади-2024.
Магучіх показала кадри вишуканої фотосесії з Парижа та назвала нову мету.
Леброн Джеймс назвав баскетболіста, який його надихає.
Читайте Новини.LIVE!