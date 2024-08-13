Ольга Харлан объяснила, почему отдала свою победную саблю на аукцион

Ольга Харлан. Фото: Новини.LIVE

Ольга Харлан согласилась выставить на аукцион свою победную саблю. Она заявила, что ищет любые способы помощи нашей армии.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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По словам спортсменки, она хочет сделать все, чтобы помочь ВСУ.

"Это была идея Серия Притулы, и я с радостью согласилась. Я хочу сделать все, чтобы помочь нашим ребятам, которые нас защищают и приблизить нашу победу", — говорит она.

Также она заявила, что сейчас именно тот момент, когда через медиа и Олимпийские игры можно использовать все возможности для помощи нашей армии.

Ольга Харлан. Фото: Новини.LIVE

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