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Харлан призналась, почему согласилась отдать свою победную саблю на аукцион

13 августа 2024 13:01
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
Ольга Харлан объяснила, почему отдала свою победную саблю на аукцион
Ольга Харлан. Фото: Новини.LIVE
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

Ольга Харлан согласилась выставить на аукцион свою победную саблю. Она заявила, что ищет любые способы помощи нашей армии.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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По словам спортсменки, она хочет сделать все, чтобы помочь ВСУ.

"Это была идея Серия Притулы, и я с радостью согласилась. Я хочу сделать все, чтобы помочь нашим ребятам, которые нас защищают и приблизить нашу победу", — говорит она.

Также она заявила, что сейчас именно тот момент, когда через медиа и Олимпийские игры можно использовать все возможности для помощи нашей армии.

Ольга Харлан
Ольга Харлан. Фото: Новини.LIVE

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ВСУ аукцион Олимпийские игры Олимпиада-2024 Ольга Харлан

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