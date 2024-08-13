Ольга Харлан объяснила, почему отдала свою победную саблю на аукцион

Харлан призналась, почему согласилась отдать свою победную саблю на аукцион
Ольга Харлан согласилась выставить на аукцион свою победную саблю. Она заявила, что ищет любые способы помощи нашей армии.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE.
Ольга Харлан рассказала о предстоящем аукционе
По словам спортсменки, она хочет сделать все, чтобы помочь ВСУ.
"Это была идея Серия Притулы, и я с радостью согласилась. Я хочу сделать все, чтобы помочь нашим ребятам, которые нас защищают и приблизить нашу победу", — говорит она.
Также она заявила, что сейчас именно тот момент, когда через медиа и Олимпийские игры можно использовать все возможности для помощи нашей армии.
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