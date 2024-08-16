Харлан зізналася, чи планує виступати на Олімпіаді-2028

Ольга Харлан на Олімпіаді у Парижі. Фото: Reuters/Maye-E Wong

Українська фехтувальниця Ольга Харлан привезла дві медалі з Олімпіади в Парижі. Вона виборола "бронзу" в індивідуальному турнірі та стала володаркою "золота" у командному змаганні.

Харлан пояснила, чи збирається вона взяти участь у наступних Олімпійських іграх, в інтерв'ю "ТСН".

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Ольга Харлан стала першою українською спортсменкою, якій вдалося здобути медалі на чотирьох Олімпіадах. Вперше вона виступила на найпрестижнішому світовому турнірі у віці 18 років. Тепер у 33 роки Харлан привезла додому ще дві нагороди. І це може бути не межа для фехтувальника з Миколаєва.

Ольга Харлан під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

Плани на Олімпіаду-2028

Ольга Харлан не має наміру завершувати кар'єру. Але при цьому спортсменка не знає, чи через чотири роки поїде до Лос-Анджелеса. Ольга буде готова до цього, якщо її не підведе здоров'я.

"Я завжди хотіла поцілувати доріжку після того, як стану олімпійською чемпіонкою. І в Парижі ця мрія здійснилася. Віддячила доріжці за все, що вона мені дала. Я билася на тій же доріжці, на якій виступала в індивідуальному турнірі. Зараз треба просто проаналізувати ці доріжки. емоції", — заявила Харлан.

Чемпіонка зазначила, що можна фехтувати й у 42 роки, головне, щоб дозволяло здоров'я та моральний стан. Харлан було б цікаво змагатися у Лос-Анджелесі.

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