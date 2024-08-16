Магучіх пожертвувала на ЗСУ призові за перемогу на Олімпіаді-2024

Ярослава Магучіх на Олімпіаді у Парижі. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Українська спортсменка Ярослава Магучіх тріумфально провела Олімпіаду в Парижі, повернулася додому та одразу ж дотрималася обіцянки. Легкоатлетка віддала свої призові на благодійні проєкти.

Новий внесок Магучіх зробила для українських військовослужбовців, повідомила у Facebook голова патронатної служби Олена Толкачова.

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Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко. Фото: Reuters/Dylan Martinez

На що будуть використані гроші

Кошти, які пожертвувала Магучіх, будуть витрачені на реабілітацію українських військовослужбовців, а також на допомогу їхнім сім'ям. Олена Толкачова подякувала олімпійській чемпіонці за допомогу в лікуванні поранених захисників України.

"Гроші будуть направлені на оплату лікування військових із тяжкими нейротравмами та черепно-мозковими травмами, які перебувають у реабілітаційному центрі", — написала Толкачова.

Магучіх стала чемпіонкою Олімпіади-2024 зі стрибків у висоту. Вона виборола золоту медаль на турнірі в Парижі та розділила подіум зі співвітчизницею Іриною Геращенко та двома спортсменками з Австралії.

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