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Магучіх віддала призові за Олімпіаду-2024 на реабілітацію військових — деталі

16 серпня 2024 09:31
Валерій Ковалевич - Редактор
Магучіх пожертвувала на ЗСУ призові за перемогу на Олімпіаді-2024
Ярослава Магучіх на Олімпіаді у Парижі. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel
Валерій Ковалевич - Редактор

Українська спортсменка Ярослава Магучіх тріумфально провела Олімпіаду в Парижі, повернулася додому та одразу ж дотрималася обіцянки. Легкоатлетка віддала свої призові на благодійні проєкти.

Новий внесок Магучіх зробила для українських військовослужбовців, повідомила у Facebook голова патронатної служби Олена Толкачова.

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Ярослава Магучих та Ірина Геращенко
Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко. Фото: Reuters/Dylan Martinez

На що будуть використані гроші

Кошти, які пожертвувала Магучіх, будуть витрачені на реабілітацію українських військовослужбовців, а також на допомогу їхнім сім'ям. Олена Толкачова подякувала олімпійській чемпіонці за допомогу в лікуванні поранених захисників України.

"Гроші будуть направлені на оплату лікування військових із тяжкими нейротравмами та черепно-мозковими травмами, які перебувають у реабілітаційному центрі", — написала Толкачова.

Магучіх стала чемпіонкою Олімпіади-2024 зі стрибків у висоту. Вона виборола золоту медаль на турнірі в Парижі та розділила подіум зі співвітчизницею Іриною Геращенко та двома спортсменками з Австралії.

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