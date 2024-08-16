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Динамо может продать одного из молодых игроков уже в ближайшие дни

16 августа 2024 10:15
Валерий Ковалевич - Редактор
Ванат уходит из Динамо — где будет играть форвард
Футболисты "Динамо" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба
Валерий Ковалевич - Редактор

Миланский "Интер" планирует изменить линию атаки перед стартом нового сезона. Форвард сборной Украины Владислав Ванат может стать очередным новичком итальянского клуба.

"Нерадзурри" готовятся к переговорам с "Динамо" по трансферу Ваната, сообщает La Gazzetta dello Sport.  

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Слухи о переходе форварда "Динамо" в "Интер" становятся реальностью. Главный тренер "нерадзурри" Симоне Индзаги считает украинца перспективным футболистом и хочет видеть его в своей команде. 

Владислав Ванат станет игроком Интера
Владислав Ванат станет игроком "Интера". Фото: instagram.com/vladyslav.vanat/

Детали трансфера Ваната 

"Интер" уже больше года следит за прогрессом молодого футболиста, который в этом сезоне уже забил гол и сделал две результативные передачи. Марко Арнаутович и Хоакин Корреа покинут итальянский клуб нынешним летом. Владислав Ванат может стать новичком команды, который дополнит дуэт Лаутаро Мартинес — Маркус Тюрам. 

Владислав Ванат
Владислав Ванат празднует гол. Фото: instagram.com/vladyslav.vanat/

Индзаги считает, что после адаптации в Серии А украинский футболист станет основным игроком "Интера". Киевское "Динамо" получит за своего воспитанника от 10 до 13 млн евро. Переговоры между клубами начнутся уже на следующей неделе. 

Напомним, "Эвертон" нашел замену Миколенко — украинец готовится к смене клуба.

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