Ванат уходит из Динамо — где будет играть форвард

Футболисты "Динамо" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Миланский "Интер" планирует изменить линию атаки перед стартом нового сезона. Форвард сборной Украины Владислав Ванат может стать очередным новичком итальянского клуба.

"Нерадзурри" готовятся к переговорам с "Динамо" по трансферу Ваната, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Слухи о переходе форварда "Динамо" в "Интер" становятся реальностью. Главный тренер "нерадзурри" Симоне Индзаги считает украинца перспективным футболистом и хочет видеть его в своей команде.

Владислав Ванат станет игроком "Интера". Фото: instagram.com/vladyslav.vanat/

Детали трансфера Ваната

"Интер" уже больше года следит за прогрессом молодого футболиста, который в этом сезоне уже забил гол и сделал две результативные передачи. Марко Арнаутович и Хоакин Корреа покинут итальянский клуб нынешним летом. Владислав Ванат может стать новичком команды, который дополнит дуэт Лаутаро Мартинес — Маркус Тюрам.

Владислав Ванат празднует гол. Фото: instagram.com/vladyslav.vanat/

Индзаги считает, что после адаптации в Серии А украинский футболист станет основным игроком "Интера". Киевское "Динамо" получит за своего воспитанника от 10 до 13 млн евро. Переговоры между клубами начнутся уже на следующей неделе.

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