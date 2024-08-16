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Тренер Барселоны ушел в отставку вскоре после начала работы в клубе — что известно

16 августа 2024 16:06
Валерий Ковалевич - Редактор
Барселона потеряла одного из своих тренеров спустя месяц после назначения
Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик. Фото: instagram.com/fcbarcelona/
Валерий Ковалевич - Редактор

Тренерский штаб футбольного клуба "Барселона" претерпел изменения. Ханс-Дитер Флик попрощался с одним из помощников, который проработал в каталонской команде всего месяц. 

Тьяго Алькантара во второй раз покинул "Барселону", сообщает Mundo Deportivo

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Ханс-Дитер Флик летом 2024 года заменил Хави Эрнандеса на посту главного тренера "Барселоны". Он привел в клуб и своих ассистентов. Одним из помощников наставника "сине-гранатовых" оказался Тьяго Алькантара, бывший полузащитник "Барселоны", "Баварии", "Ливерпуля" и сборной Испании. 

Тьяго Алькантара
Тьяго Алькантара во время игровой карьеры. Фото: instagram.com/thiago6/

Алькантара недолго пробыл в Каталонии 

Титулованный футболист работал под руководством Флика в Мюнхене. Этим летом опытный хавбек завершил игровую карьеру и сразу же получил предложение от своего бывшего наставника. Алькантара подписал контракт с "Барселоной", воспитанником которой он и является, в середине июля 2024 года. 

В пятницу, 16 августа, стало известно, что Тьяго Алькантара уходит из "Барселоны". Причины этого решения не известны. Не исключено, что бывший футболист получил приглашение стать главным тренером другой команды. А в "Барселоне" его заменит Арнау Бланко, который работал с командой U-16. 

Напомним, "Эвертон" нашел замену Миколенко — украинец готовится к смене клуба.

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спорт футбол Барселона тренер Ханс-Дитер Флик

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