Барселона потеряла одного из своих тренеров спустя месяц после назначения

Тренер Барселоны ушел в отставку вскоре после начала работы в клубе — что известно
Тренерский штаб футбольного клуба "Барселона" претерпел изменения. Ханс-Дитер Флик попрощался с одним из помощников, который проработал в каталонской команде всего месяц.
Тьяго Алькантара во второй раз покинул "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.
Ханс-Дитер Флик летом 2024 года заменил Хави Эрнандеса на посту главного тренера "Барселоны". Он привел в клуб и своих ассистентов. Одним из помощников наставника "сине-гранатовых" оказался Тьяго Алькантара, бывший полузащитник "Барселоны", "Баварии", "Ливерпуля" и сборной Испании.
Алькантара недолго пробыл в Каталонии
Титулованный футболист работал под руководством Флика в Мюнхене. Этим летом опытный хавбек завершил игровую карьеру и сразу же получил предложение от своего бывшего наставника. Алькантара подписал контракт с "Барселоной", воспитанником которой он и является, в середине июля 2024 года.
В пятницу, 16 августа, стало известно, что Тьяго Алькантара уходит из "Барселоны". Причины этого решения не известны. Не исключено, что бывший футболист получил приглашение стать главным тренером другой команды. А в "Барселоне" его заменит Арнау Бланко, который работал с командой U-16.
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