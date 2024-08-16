Коляденко зворушливо звернулася до тренера після повернення з Олімпіади-2024

Ірина Коляденко із медаллю Олімпіади-2024. Фото: instagram.com/irynakoliadenko/

Українська спортсменка Ірина Коляденко повернулася додому після виступу на Олімпіаді-2024. Власниця срібної медалі Ігор у Парижі підбила підсумок виступу на турнірі.

Коляденко подякувала своєму тренеру за допомогу та підтримку на сторінці в Instagram.

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Ірина Коляденко та Володимир Яременко у Парижі. Фото: instagram.com/irynakoliadenko/

Що написала Коляденко

Володимир Яременко постійно був поряд зі своєю підопічною під час Олімпіади у Парижі. Він тренував та підтримував 25-річну спортсменку, підказував їй під час поєдинків та допомагав зберігати віру у власні сили.

"Всі мої перемоги не тільки моя заслуга, а й насамперед його, адже якби не всі тренування, його підтримка та допомога — не було б такого результату, який я маю. Хочу висловити безмежну подяку тренеру, за всю підтримку і все зусилля, які він доклав для мого успіху!" — написала Коляденко.

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