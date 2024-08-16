Коляденко зворушливо звернулася до тренера після повернення з Олімпіади-2024

Коляденко назвала людину, якій присвятила свою медаль Олімпіади-2024
Українська спортсменка Ірина Коляденко повернулася додому після виступу на Олімпіаді-2024. Власниця срібної медалі Ігор у Парижі підбила підсумок виступу на турнірі.
Коляденко подякувала своєму тренеру за допомогу та підтримку на сторінці в Instagram.
Ірина Коляденко дійшла до "золотого фіналу" на Олімпіаді в Парижі. На турнірі у вільній боротьбі у категорії до 62 кг українська спортсменка здобула срібну медаль. Незабаром після повернення додому дівчина присвятила зворушливе повідомлення своєму тренерові.
Що написала Коляденко
Володимир Яременко постійно був поряд зі своєю підопічною під час Олімпіади у Парижі. Він тренував та підтримував 25-річну спортсменку, підказував їй під час поєдинків та допомагав зберігати віру у власні сили.
"Всі мої перемоги не тільки моя заслуга, а й насамперед його, адже якби не всі тренування, його підтримка та допомога — не було б такого результату, який я маю. Хочу висловити безмежну подяку тренеру, за всю підтримку і все зусилля, які він доклав для мого успіху!" — написала Коляденко.
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