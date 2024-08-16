Коляденко трогательно обратилась к тренеру после возвращения с Олимпиады-2024

Коляденко назвала человека, которому посвятила свою медаль Олимпиады-2024
Украинская спортсменка Ирина Коляденко вернулась домой после выступления на Олимпиаде-2024. Обладательница серебряной медали Игр в Париже подвела итог выступлению на турнире.
Коляденко поблагодарила своего тренера за помощь и поддержку на странице в Instagram.
Ирина Коляденко дошла до "золотого финала" на Олимпиаде в Париже. На турнире во вольной борьбе в категории до 62 кг украинская спортсменка завоевала серебряную медаль. Вскоре после возвращения домой девушка посвятила трогательное сообщение своему тренеру.
Что написала Коляденко
Владимир Яременко постоянно был рядом со своей подопечной во время Олимпиады в Париже. Он тренировал и поддерживал 25-летнюю спортсменку, подсказывал ей во время поединков и помогал сохранять верю в собственные силы.
"Все мои победы не только моя заслуга, но и в первую очередь его, ведь если бы не все тренировки, его поддержка и помощь — не было бы такого результата, какой у меня есть. Хочу выразить безграничную благодарность тренеру, за всю поддержку и все усилия, которые он приложил для моего успеха!" — написала Коляденко.
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