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Коляденко назвала человека, которому посвятила свою медаль Олимпиады-2024

16 августа 2024 17:31
Валерий Ковалевич - Редактор
Коляденко трогательно обратилась к тренеру после возвращения с Олимпиады-2024
Ирина Коляденко с медалью Олимпиады-2024. Фото: instagram.com/irynakoliadenko/
Валерий Ковалевич - Редактор

Украинская спортсменка Ирина Коляденко вернулась домой после выступления на Олимпиаде-2024. Обладательница серебряной медали Игр в Париже подвела итог выступлению на турнире. 

Коляденко поблагодарила своего тренера за помощь и поддержку на странице в Instagram

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Ирина Коляденко дошла до "золотого финала" на Олимпиаде в Париже. На турнире во вольной борьбе в категории до 62 кг украинская спортсменка завоевала серебряную медаль. Вскоре после возвращения домой девушка посвятила трогательное сообщение своему тренеру. 

Ирина Коляденко и Владимир Яременко
Ирина Коляденко и Владимир Яременко в Париже. Фото: instagram.com/irynakoliadenko/

Что написала Коляденко 

Владимир Яременко постоянно был рядом со своей подопечной во время Олимпиады в Париже. Он тренировал и поддерживал 25-летнюю спортсменку, подсказывал ей во время поединков и помогал сохранять верю в собственные силы. 

"Все мои победы не только моя заслуга, но и в первую очередь его, ведь если бы не все тренировки, его поддержка и помощь — не было бы такого результата, какой у меня есть. Хочу выразить безграничную благодарность тренеру, за всю поддержку и все усилия, которые он приложил для моего успеха!" — написала Коляденко. 

Напомним, "Эвертон" нашел замену Миколенко — украинец готовится к смене клуба.

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спорт Олимпийские игры Ирина Коляденко Олимпиада-2024 тренер вольная борьба

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18:40 Во Львовской области предприятие сбрасывает вредные отходы в реку — прокуратура начала расследование

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18:13 Аллея звезд в Одессе пополнится новыми именами

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