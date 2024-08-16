Коляденко трогательно обратилась к тренеру после возвращения с Олимпиады-2024

Ирина Коляденко с медалью Олимпиады-2024. Фото: instagram.com/irynakoliadenko/

Украинская спортсменка Ирина Коляденко вернулась домой после выступления на Олимпиаде-2024. Обладательница серебряной медали Игр в Париже подвела итог выступлению на турнире.

Коляденко поблагодарила своего тренера за помощь и поддержку на странице в Instagram.

Читайте также:

Ирина Коляденко дошла до "золотого финала" на Олимпиаде в Париже. На турнире во вольной борьбе в категории до 62 кг украинская спортсменка завоевала серебряную медаль. Вскоре после возвращения домой девушка посвятила трогательное сообщение своему тренеру.

Ирина Коляденко и Владимир Яременко в Париже. Фото: instagram.com/irynakoliadenko/

Что написала Коляденко

Владимир Яременко постоянно был рядом со своей подопечной во время Олимпиады в Париже. Он тренировал и поддерживал 25-летнюю спортсменку, подсказывал ей во время поединков и помогал сохранять верю в собственные силы.

"Все мои победы не только моя заслуга, но и в первую очередь его, ведь если бы не все тренировки, его поддержка и помощь — не было бы такого результата, какой у меня есть. Хочу выразить безграничную благодарность тренеру, за всю поддержку и все усилия, которые он приложил для моего успеха!" — написала Коляденко.

Напомним, "Эвертон" нашел замену Миколенко — украинец готовится к смене клуба.

Шапаренко ждут в Испании — игрок может уйти из "Динамо".

Притула сообщил, что саблю Харлан за 10 млн купил футбольный клуб Первой лиги.

Магучих отдала призовые за Олимпиаду-2024 на реабилитацию военных — детали.

"Динамо" может продать одного из молодых игроков уже в ближайшие дни.