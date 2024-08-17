Лунин заменит Мамардашвили в испанской Валенсии

Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе
Английский "Ливерпуль" согласовал с испанской "Валенсией" трансфер вратаря сборной Грузии Георгия Мамардашвили. Вместо него "летучие мыши" подпишут голкипера сборной Украины Андрея Лунина.
"Реал" отпустит украинского футболиста при одном условии, сообщает Marca.
Георгий Мамардашвили стал одной из звезд сезона 2023/2024 в испанской Ла Лиге. Он сыграл за "Валенсию" 32 поединка, в 12 из них голкипер не пропустил ни одного гола. После этого он уверенно сыграл за сборную Грузии на Евро-2024.
"Ливерпуль" уже достиг договоренности с Мамардашвили об условиях личного контракта. "Валенсия" готова продать 23-летнего футболиста, за которого испанский клуб получит 30 млн евро. "Красные" отдадут грузинского вратаря в аренду в "Борнмут" на год, после чего Мамардашвили будет выступать за "Ливерпуль".
Лунин заменит Мамардашвили
Руководство "Валенсии" уже определилось с кандидатурой нового голкипера. Андрей Лунин должен заменить грузинского вратаря на "Месталье". Переговоры с "Реалом" уже идут.
Препятствием для трансфера является желание "Валенсии" взять Лунина в аренду. "Реал" настаивает на продаже голкипера, чей контракт с "бланкос" закончится следующим летом. Мадридцы хотят заработать на этом трансфере 20 млн евро.
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