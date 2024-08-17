Лунин заменит Мамардашвили в испанской Валенсии

Андрей Лунин на тренировке. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Английский "Ливерпуль" согласовал с испанской "Валенсией" трансфер вратаря сборной Грузии Георгия Мамардашвили. Вместо него "летучие мыши" подпишут голкипера сборной Украины Андрея Лунина.

"Реал" отпустит украинского футболиста при одном условии, сообщает Marca.

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Георгий Мамардашвили стал одной из звезд сезона 2023/2024 в испанской Ла Лиге. Он сыграл за "Валенсию" 32 поединка, в 12 из них голкипер не пропустил ни одного гола. После этого он уверенно сыграл за сборную Грузии на Евро-2024.

"Ливерпуль" уже достиг договоренности с Мамардашвили об условиях личного контракта. "Валенсия" готова продать 23-летнего футболиста, за которого испанский клуб получит 30 млн евро. "Красные" отдадут грузинского вратаря в аренду в "Борнмут" на год, после чего Мамардашвили будет выступать за "Ливерпуль".

Георгий Мамардашвили во время матча. Фото: instagram.com/gmamardashvili25/

Лунин заменит Мамардашвили

Руководство "Валенсии" уже определилось с кандидатурой нового голкипера. Андрей Лунин должен заменить грузинского вратаря на "Месталье". Переговоры с "Реалом" уже идут.

Андрей Лунин с Суперкубком УЕФА. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Препятствием для трансфера является желание "Валенсии" взять Лунина в аренду. "Реал" настаивает на продаже голкипера, чей контракт с "бланкос" закончится следующим летом. Мадридцы хотят заработать на этом трансфере 20 млн евро.

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