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Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

20 серпня 2024 08:44
Валерій Ковалевич - Редактор
Бражко піде з Динамо після матчів із Зальцбургом у Лізі чемпіонів
Володимир Бражко під час виходу на поле. Фото: пресслужба "Динамо"
Валерій Ковалевич - Редактор

Володимир Бражко проводить свої останні матчі у складі київського "Динамо". Щойно завершиться протистояння з австрійським "РБ Зальцбург", футболіст збірної України перейде до закордонного клубу.

"Динамо" вже отримало вигідну пропозицію щодо продажу свого вихованця, повідомляє Daily Star.

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Київське "Динамо" готується до протистояння із "РБ Зальцбург" з Австрії. Переможець цієї пари безпосередньо кваліфікується до групового етапу Ліги чемпіонів. Володимир Бражко готовий допомогти українській команді, після чого на футболіста чекає трансфер.

Володимир Бражко піде з Динамо
Володимир Бражко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

На Бражка чекають в Англії

Минулого сезону молодий 22-річний футболіст став одним із лідерів "Динамо", дебютував у збірній України та привернув на себе увагу багатьох європейських клубів. Британські журналісти повідомляють, що влітку 2024 року кияни отримали пропозицію щодо трансферу гравця.

Володимир Бражко
Бражко спілкується із уболівальниками. Фото: пресслужба "Динамо"

Контракт Бражка з "Динамо" діє до літа 2028 року й український клуб може встановити на гравця будь-яку ціну. Головним претендентом на півзахисника став англійський "Ньюкасл". Ця команда шукає хавбека з характеристиками, які має Бражко. Молодість гравця стала додатковою перевагою.

"Ньюкасл" готовий запропонувати за футболіста 10 млн євро. "Динамо" розраховує здобути більше. Але в Англії впевнені, що переговори увінчаються успіхом.

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"Динамо" дозаявило футболіста збірної України на матчі із "Зальцбургом" у Лізі чемпіонів.

спорт футбол Ліга чемпіонів Динамо Футбол трансфери Володимир Бражко

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