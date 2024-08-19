Ребров запрошує до збірної України Олександра Піхальонка та Владислава Кабаєва

Ребров запросить до збірної новачків із Динамо — один із них викликається вперше
Головний тренер збірної України Сергій Ребров незабаром оголосить заявку на матчі Ліги націй. Інформація про деяких новачків просочилася назовні.
Про це повідомив Sport.ua із посиланням на Телеграм-канал Футбол України.
Кого Ребров викликав до збірної України
За інформацією джерела, на вересневі матчі буде викликано двох гравців київського "Динамо", які не викликалися перед Євро-2024.
Повернеться до збірної Олександр Піхальонок, який чудово розпочав сезон після переходу до "Динамо". Зараз у гравця три забиті м'ячі у шести матчах за киян.
Піхальонок має вісім матчів за збірну України.
Нарешті у збірній з'явиться гравець на підміну Михайлу Мудрику. Ребров викличе профільного лівого вінгера "Динамо" Владислава Кабаєва. 28-річного футболіста буде вперше викликано до національної команди.
У Кабаєва цього сезону забив один гол і зробив два асисти у шести матчах за "Динамо".
У Лізі націй збірна України 7 вересня у Празі зіграє проти Албанії, а 10 вересня із Чехією.
Нагадаємо, Судаков продовжить кар'єру в Англії — "Шахтар" змушений продати гравця.
Тренер "Роми" оцінив дебют Довбика та пояснив, чого не вистачає українцю.
Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі.
Футболісти "Кривбаса" спровокували скандал після перемоги над "Вересом".
Трубін отримав травму — коли український голкіпер повернеться на поле.
"Динамо" дозаявило футболіста збірної України на матчі із "Зальцбургом" у Лізі чемпіонів.
Читайте Новини.LIVE!