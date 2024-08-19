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Ребров запросить до збірної новачків із Динамо — один із них викликається вперше

19 серпня 2024 23:58
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Ребров запрошує до збірної України Олександра Піхальонка та Владислава Кабаєва
Владислав Кабаєв. Фото: "Динамо"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Головний тренер збірної України Сергій Ребров незабаром оголосить заявку на матчі Ліги націй. Інформація про деяких новачків просочилася назовні.

Про це повідомив Sport.ua із посиланням на Телеграм-канал Футбол України.

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Олександр Піхальонок. Фото: "Динамо"

Кого Ребров викликав до збірної України

За інформацією джерела, на вересневі матчі буде викликано двох гравців київського "Динамо", які не викликалися перед Євро-2024.

Повернеться до збірної Олександр Піхальонок, який чудово розпочав сезон після переходу до "Динамо". Зараз у гравця три забиті м'ячі у шести матчах за киян.

Піхальонок має вісім матчів за збірну України.

Нарешті у збірній з'явиться гравець на підміну Михайлу Мудрику. Ребров викличе профільного лівого вінгера "Динамо" Владислава Кабаєва. 28-річного футболіста буде вперше викликано до національної команди.

У Кабаєва цього сезону забив один гол і зробив два асисти у шести матчах за "Динамо".

У Лізі націй збірна України 7 вересня у Празі зіграє проти Албанії, а 10 вересня із Чехією.

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футбол Збірна України з футболу Олександр Піхальонок Владислав Кабаєв

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