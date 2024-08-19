Ребров запрошує до збірної України Олександра Піхальонка та Владислава Кабаєва

Владислав Кабаєв. Фото: "Динамо"

Головний тренер збірної України Сергій Ребров незабаром оголосить заявку на матчі Ліги націй. Інформація про деяких новачків просочилася назовні.

Про це повідомив Sport.ua із посиланням на Телеграм-канал Футбол України.

Читайте також:

Олександр Піхальонок. Фото: "Динамо"

Кого Ребров викликав до збірної України

За інформацією джерела, на вересневі матчі буде викликано двох гравців київського "Динамо", які не викликалися перед Євро-2024.

Повернеться до збірної Олександр Піхальонок, який чудово розпочав сезон після переходу до "Динамо". Зараз у гравця три забиті м'ячі у шести матчах за киян.

Піхальонок має вісім матчів за збірну України.

Нарешті у збірній з'явиться гравець на підміну Михайлу Мудрику. Ребров викличе профільного лівого вінгера "Динамо" Владислава Кабаєва. 28-річного футболіста буде вперше викликано до національної команди.

У Кабаєва цього сезону забив один гол і зробив два асисти у шести матчах за "Динамо".

У Лізі націй збірна України 7 вересня у Празі зіграє проти Албанії, а 10 вересня із Чехією.

Нагадаємо, Судаков продовжить кар'єру в Англії — "Шахтар" змушений продати гравця.

Тренер "Роми" оцінив дебют Довбика та пояснив, чого не вистачає українцю.

Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі.

Футболісти "Кривбаса" спровокували скандал після перемоги над "Вересом".

Трубін отримав травму — коли український голкіпер повернеться на поле.

"Динамо" дозаявило футболіста збірної України на матчі із "Зальцбургом" у Лізі чемпіонів.