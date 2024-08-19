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Динамо дозаявило футболіста збірної України на матчі із Зальцбургом у Лізі чемпіонів

19 серпня 2024 12:17
Валерій Ковалевич - Редактор
Динамо дозаявило Рубчинського на матчі проти Зальцбурга у ЛЧ
Валентин Рубчинський у матчі проти "Динамо". Фото: пресслужба клубу
Валерій Ковалевич - Редактор

Київське "Динамо" готується до важливого протистояння з "РБ Зальцбург" у четвертому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. У цих поєдинках може вийти на поле молодий футболіст збірної України.

Валентин Рубчинський потрапив у заявку "Динамо" на матчі із суперником з Австрії, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

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У середу, 21 серпня, київське "Динамо" проведе у Любліні номінально домашній поєдинок проти "РБ Зальцбург" у рамках четвертого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Переможець цього протистояння вийде до групового турніру ЛЧ.

Андрій Ярмоленко
Футболісти "Динамо" святкують гол. Фото: пресслужба клубу

Заявка "Динамо" на матчі із "Зальцбургом"

Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський готує команду до важливого протистояння. Наставник не випустив на поле декілька провідних футболістів на матч чемпіонату України з "Карпатами" (3:1). Таким чином "динамівці" змогли відпочити перед поєдинком із суперником з Австрії у єврокубках.

Георгій Бущан
Георгія Бущана обурено грою захисників. Фото: пресслужба "Динамо"

"Динамо" дозаявило молодого півзахисника Валентина Рубчинського, який влітку перейшов у київський клуб із "Дніпра-1". Саме цей футболіст став автором першого голу в історії футбольної збірної України на Олімпійських іграх.

Заявка "Динамо"

  • Голкіпери: Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Ігнатенко;
  • Захисники: Костянтин Вівчаренко, Максим Дячук, Денис Попов, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Браян Себальйос, Тарас Міхавко, Крістіан Біловар, Владислав Дубінчак;
  • Півзахисники: Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Назар Волошин, Микола Шапаренко, Валентин Рубчинський, Джастін Лонвейк, Олександр Андрієвський, Владислав Кабаєв, Віталій Буяльський, Самба Діалло, Максим Брагару, Олександр Пихальонок, Микола Михайленко;
  • Форварди: Владислав Ванат, Владислав Супряга.

Матч-відповідь "Зальцбурга" з "Динамо" пройде 27 серпня в Австрії.

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спорт футбол Ліга чемпіонів Динамо Валентин Рубчинський РБ Зальцбург

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