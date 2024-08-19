Динамо дозаявило Рубчинского на матче против Зальцбурга в ЛЧ

Динамо дозаявило футболиста сборной Украины на матчи с Зальцбургом в Лиге чемпионов
Киевское "Динамо" готовится к важному противостоянию с "РБ Зальцбург" в четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов. В этих поединках может выйти на поле молодой футболист сборной Украины.
Валентин Рубчинский попал в заявку "Динамо" на матчи с соперником из Австрии, сообщает официальный сайт киевского клуба.
В среду, 21 августа, киевское "Динамо" проведет в Люблине номинально домашний поединок против "РБ Зальцбург" в рамках четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов. Победитель этого противостояния выйдет в групповой турнир ЛЧ.
Заявка "Динамо" на матчи с "Зальцбургом"
Главный тренер "бело-синих" Алексагдр Шовковский готовит команду к важному противостоянию. Наставник не выпустил на поле в основном составе несколько ведущих футболистов на матч чемпионата Украины с "Карпатами" (3:1). Таким образом "динамовцы" смогли отдохнуть перед поединком с соперником из Австрии в еврокубках.
"Динамо" дозаявило молодого полузащитника Валентина Рубчинского, который летом перешел в киевский клуб из "Днепра-1". Именно этот футболист стал автором первого гола в истории футбольной сборной Украины на Олимпийских играх.
Заявка "Динамо"
- Голкиперы: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Игнатенко;
- Защитники: Константин Вивчаренко, Максим Дячук, Денис Попов, Александр Караваев, Александр Тымчик, Брайан Себальйос, Тарас Михавко, Кристиан Биловар, Владислав Дубинчак;
- Полузащитники: Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Валентин Рубчинский, Джастин Лонвейк, Александр Андриевский, Владислав Кабаев, Виталий Буяльский, Самба Диалло, Максим Брагару, Александр Пихаленок, Николай Михайленко;
- Форварды: Владислав Ванат, Владислав Супряга.
Ответный матч "Зальцбурга" с "Динамо" пройдет 27 августа в Австрии.
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