Динамо дозаявило Рубчинского на матче против Зальцбурга в ЛЧ

Валентин Рубчинский в матче против "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Киевское "Динамо" готовится к важному противостоянию с "РБ Зальцбург" в четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов. В этих поединках может выйти на поле молодой футболист сборной Украины.

Валентин Рубчинский попал в заявку "Динамо" на матчи с соперником из Австрии, сообщает официальный сайт киевского клуба.

Читайте также:

В среду, 21 августа, киевское "Динамо" проведет в Люблине номинально домашний поединок против "РБ Зальцбург" в рамках четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов. Победитель этого противостояния выйдет в групповой турнир ЛЧ.

Футболисты "Динамо" празднуют гол. Фото: пресс-служба клуба

Заявка "Динамо" на матчи с "Зальцбургом"

Главный тренер "бело-синих" Алексагдр Шовковский готовит команду к важному противостоянию. Наставник не выпустил на поле в основном составе несколько ведущих футболистов на матч чемпионата Украины с "Карпатами" (3:1). Таким образом "динамовцы" смогли отдохнуть перед поединком с соперником из Австрии в еврокубках.

Георгий Бущан возмущен игрой защитников. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Динамо" дозаявило молодого полузащитника Валентина Рубчинского, который летом перешел в киевский клуб из "Днепра-1". Именно этот футболист стал автором первого гола в истории футбольной сборной Украины на Олимпийских играх.

Заявка "Динамо"

Голкиперы: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Игнатенко;

Защитники: Константин Вивчаренко, Максим Дячук, Денис Попов, Александр Караваев, Александр Тымчик, Брайан Себальйос, Тарас Михавко, Кристиан Биловар, Владислав Дубинчак;

Полузащитники: Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Валентин Рубчинский, Джастин Лонвейк, Александр Андриевский, Владислав Кабаев, Виталий Буяльский, Самба Диалло, Максим Брагару, Александр Пихаленок, Николай Михайленко;

Форварды: Владислав Ванат, Владислав Супряга.

Ответный матч "Зальцбурга" с "Динамо" пройдет 27 августа в Австрии.

Напомним, Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока.

Тренер "Ромы" оценил дебют Довбика и объяснил, чего не хватает украинцу.

Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе.

Футболисты "Кривбасса" спровоцировали скандал после победы над "Вересом".

Трубин получил травму — когда украинский голкипер вернется на поле.