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Футболисты Кривбасса спровоцировали скандал после победы над Вересом

19 августа 2024 10:33
Валерий Ковалевич - Редактор
Поведение игроков Кривбасса после победы над Вересом вызвало скандал
Игроки "Кривбасса" празднуют победу. Фото: instagram.com/fckryvbas/
Валерий Ковалевич - Редактор

В поединке третьего тура украинской Премьер-лиги "Кривбасс" на выезде обыграл "Верес" со счетом 2:0. Подопечные Юрия Вернидуба заканчивали поединок в меньшинстве.

После матча игроки "Кривбасса" стали фигурантами скандала, сообщает журналистка УПЛ ТВ Екатерина Годунова на своей странице в Instagram

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Футболисты "Кривбасса" отказались от общения с прессой на послематчевых флеш-интервью. Они просто не вышли к журналистам, чтобы поделиться мнениями о поединке. Причину такого поведения раскрыл вице-президент "Кривбасса". 

Кривбасс
Борьбу на поле в матче "Вереса" и "Кривбасса". Фото: instagram.com/fckryvbas/

Детали скандала 

Екатерина Годунова рассказала, что впервые за восемь лет ее работы в спортивной журналистики она стала свидетелем тому, что футболисты после победы решили проигнорировать интервью. Даже представители пресс-службы не сумели решить эту проблему.

"От вице-президента мы услышали, что "ребята откровенно за***лись", и я их понимаю, и съемочная группа тоже. Мы все за***лись. Но будем откровенны: есть люди, чей за**б намного больше", — написала Годунова.

Журналистка мечтает о том, чтобы украинский спорт перестал быть инфантильным. Она призвала футболистов и прессу уважать друг друга и не забывать, для кого игроки выходят на поле. 

Уже в четверг, 22 августа, "Кривбасс" сыграет в еврокубках против испанского "Бетиса". 

Напомним, Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока. 

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скандал спорт футбол УПЛ Юрий Вернидуб Кривбасс

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