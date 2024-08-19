Поведение игроков Кривбасса после победы над Вересом вызвало скандал

Игроки "Кривбасса" празднуют победу. Фото: instagram.com/fckryvbas/

В поединке третьего тура украинской Премьер-лиги "Кривбасс" на выезде обыграл "Верес" со счетом 2:0. Подопечные Юрия Вернидуба заканчивали поединок в меньшинстве.

После матча игроки "Кривбасса" стали фигурантами скандала, сообщает журналистка УПЛ ТВ Екатерина Годунова на своей странице в Instagram.

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Футболисты "Кривбасса" отказались от общения с прессой на послематчевых флеш-интервью. Они просто не вышли к журналистам, чтобы поделиться мнениями о поединке. Причину такого поведения раскрыл вице-президент "Кривбасса".

Борьбу на поле в матче "Вереса" и "Кривбасса". Фото: instagram.com/fckryvbas/

Детали скандала

Екатерина Годунова рассказала, что впервые за восемь лет ее работы в спортивной журналистики она стала свидетелем тому, что футболисты после победы решили проигнорировать интервью. Даже представители пресс-службы не сумели решить эту проблему.

"От вице-президента мы услышали, что "ребята откровенно за***лись", и я их понимаю, и съемочная группа тоже. Мы все за***лись. Но будем откровенны: есть люди, чей за**б намного больше", — написала Годунова.

Журналистка мечтает о том, чтобы украинский спорт перестал быть инфантильным. Она призвала футболистов и прессу уважать друг друга и не забывать, для кого игроки выходят на поле.

Уже в четверг, 22 августа, "Кривбасс" сыграет в еврокубках против испанского "Бетиса".

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