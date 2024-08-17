Барселона продаст Левандовского и еще двух игроков, чтобы отдать долги

Барселона продаст Левандовского и еще двух звезд, чтобы избежать кризиса
Каталонская "Барселона" все еще заявляет о желании пригласить Нико Уильямса, но на деле Дани Ольмо может стать единственным новичком команды. При этом "сине-гранатовым" придется продавать своих игроков.
"Барселона" постарается найти новый клуб для Роберта Левандовского, сообщает Mundo Deportivo.
У "Барселоны" нет средств на новые трансферы. Каталонский клуб не может заявить на сезон своего новичка Дани Ольмо, а также еще несколько молодых игроков. "Сине-гранатовые" будут вынуждены продать несколько звездных футболистов, чтобы войти в новый сезон без финансовых проблем.
Кто уйдет из "Барселоны"
Главным кандидатом на смену клуба стал Роберт Левандовский. Руководство и тренерский штаб "Барселоны" продолжают заверять в том, что польский форвард останется в команде, однако уже идет поиск нового клуба для ветерана. В услугах Левандовского заинтересованы сразу четыре команды из Саудовской Аравии, которые готовы предложить футболисту выгодные условия сотрудничества.
Также "Барселона" ищет покупателя для Фрэнки Де Йонга, у которого одна из самых высоких зарплат в клубе. Нидерландский футболист склонен к травмам, и у Ханса-Дитера Флика уже есть футболисты, которые способны заменить полузащитника.
Третьим кандидатом на уход из "Барселоны" стал защитник Рональд Араухо. В клубе жалеют, что не продали его полгода назад, когда на игрока был высокий спрос. Теперь каталонцы надеются продать его хотя бы за 50 млн евро.
Напомним, Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе.
"Эвертон" нашел замену Миколенко — украинец готовится к смене клуба.
Беленюк впервые раскрыл завесу тайны о личной жизни.
Харлан объяснила, почему кричит после побед во время фехтовальных поединков.
Коляденко назвала человека, которому посвятила свою медаль Олимпиады-2024.
Читайте Новини.LIVE!