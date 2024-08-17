Барселона продаст Левандовского и еще двух игроков, чтобы отдать долги

Роберт Левандовский во время матча. Фото: Reuters/Nathan Ray Seebeck

Каталонская "Барселона" все еще заявляет о желании пригласить Нико Уильямса, но на деле Дани Ольмо может стать единственным новичком команды. При этом "сине-гранатовым" придется продавать своих игроков.

"Барселона" постарается найти новый клуб для Роберта Левандовского, сообщает Mundo Deportivo.

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У "Барселоны" нет средств на новые трансферы. Каталонский клуб не может заявить на сезон своего новичка Дани Ольмо, а также еще несколько молодых игроков. "Сине-гранатовые" будут вынуждены продать несколько звездных футболистов, чтобы войти в новый сезон без финансовых проблем.

Фрэнки Де Йонг готов вернуться на поле. Фото: Reuters/Bruna Casas

Кто уйдет из "Барселоны"

Главным кандидатом на смену клуба стал Роберт Левандовский. Руководство и тренерский штаб "Барселоны" продолжают заверять в том, что польский форвард останется в команде, однако уже идет поиск нового клуба для ветерана. В услугах Левандовского заинтересованы сразу четыре команды из Саудовской Аравии, которые готовы предложить футболисту выгодные условия сотрудничества.

Также "Барселона" ищет покупателя для Фрэнки Де Йонга, у которого одна из самых высоких зарплат в клубе. Нидерландский футболист склонен к травмам, и у Ханса-Дитера Флика уже есть футболисты, которые способны заменить полузащитника.

Третьим кандидатом на уход из "Барселоны" стал защитник Рональд Араухо. В клубе жалеют, что не продали его полгода назад, когда на игрока был высокий спрос. Теперь каталонцы надеются продать его хотя бы за 50 млн евро.

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